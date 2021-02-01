.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف تستقبل الأسواق معارضة الجمهوريين لحزمة الـ 1.9 تريليون دولار؟

الأسواق العالمية

كيف تستقبل الأسواق معارضة الجمهوريين لحزمة الـ 1.9 تريليون دولار؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets، رامي أبو زيد، إن تأثير معارضة الجمهوريين لحزمة التحفيز التي يقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، سيكون سلبيا على الأسواق.

وأضاف في حديثه للعربية أن الأسواق سعرت بالفعل سيولة ستضخ بالسوق بمقدار 1.9 تريليون دولار، وبالتالي فإن العودة مرة أخرى للحديث عن تخفيض حجم الحزمة، سيكون له تأثير سلبي وسط الضغوط البيعية في النصف الأخير من شهر يناير.

بلومبيرغ: نسبة الامتثال بتخفيضات أوبك+ 99% في يناير طاقة أوبك بلس بلومبيرغ: نسبة الامتثال بتخفيضات أوبك+ 99% في يناير

وأشار إلى أن الأسواق مرشحة لمزيد من التراجعات، لكن "الديمقراطيين يسيطرون على غرفتي المجلس لذلك فإن هناك فرصة أفضل لتمرير هذا التشريع إذا ما جرى التفاوض بشأنه".

ودعا بايدن عشرة من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس للتوصل إلى اتفاق حول حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي يبلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، التي رفضها الجمهوريون، واقترحوا تقليص الحزمة إلى 600 مليار دولار، لكن بايدن قال إنه ليس مستعداً للتراجع عن وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية العامة وتداعياتها الاقتصادية.

وألغى بايدن جميع تخفيضات الإنفاق التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، والبالغ حجمها 27 مليار دولار.

وكان ترمب قد أصدر 73 مقترحا لتخفيض الإنفاق، تطال جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد