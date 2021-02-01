قال مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets، رامي أبو زيد، إن تأثير معارضة الجمهوريين لحزمة التحفيز التي يقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، سيكون سلبيا على الأسواق.

وأضاف في حديثه للعربية أن الأسواق سعرت بالفعل سيولة ستضخ بالسوق بمقدار 1.9 تريليون دولار، وبالتالي فإن العودة مرة أخرى للحديث عن تخفيض حجم الحزمة، سيكون له تأثير سلبي وسط الضغوط البيعية في النصف الأخير من شهر يناير.

وأشار إلى أن الأسواق مرشحة لمزيد من التراجعات، لكن "الديمقراطيين يسيطرون على غرفتي المجلس لذلك فإن هناك فرصة أفضل لتمرير هذا التشريع إذا ما جرى التفاوض بشأنه".

ودعا بايدن عشرة من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس للتوصل إلى اتفاق حول حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي يبلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، التي رفضها الجمهوريون، واقترحوا تقليص الحزمة إلى 600 مليار دولار، لكن بايدن قال إنه ليس مستعداً للتراجع عن وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية العامة وتداعياتها الاقتصادية.

وألغى بايدن جميع تخفيضات الإنفاق التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، والبالغ حجمها 27 مليار دولار.

وكان ترمب قد أصدر 73 مقترحا لتخفيض الإنفاق، تطال جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.