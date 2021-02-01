بعد تغيير حالته الشخصية على حساب تويتر الخاص به يوم الجمعة إلى#bitcoin ، عاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، للتأكيد على أنه من مؤيدي العملة المشفرة بيتكوين في نقاش على التطبيق الصوتي الشهير Clubhouse في وقت متأخر من يوم الأحد.

قال ماسك: "حاول العديد من أصدقائي إقناعي بالانخراط في بيتكوين لفترة طويلة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبعد تغيير حالته يوم الجمعة في إشارة إلى بيتكوين، ارتفعت العملة المشفرة بقوة إلى أكثر من 38 ألف دولار وبنمو 20%.

وأوضح ماسك أنه تناول ذات مرة شريحة من "كعكة بيتكوين" التي قدمها له أحد الأصدقاء في عام 2013، وأنه "من الواضح أنه كان عليه على الأقل شراء بعض عملات بيتكوين قبل ثماني سنوات".

أضاف ماسك: "أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين".

في الأسبوع الماضي، قفز دوجكوين Dogecoin بنسبة تصل إلى 800% في غضون 24 ساعة بعد تغريدة من ماسك أخذها مستخدمو Reddit لتعني أنه كان يلقي دعمه وراء العملة المشفرة المميز.

قال ماسك يوم الأحد: "أحياناً أقوم بإلقاء النكات حول dogecoin، لكن من المفترض أن تكون مجرد مزاح. تم صنع Dogecoin كمزحة للسخرية من العملات المشفرة".

وأضاف مازحا: "النتيجة الأكثر إمتاعاً والنتيجة الأكثر إثارة للسخرية هي أن تصبح dogecoin عملة الأرض في المستقبل".

لم تتأثر أسواق العملات المشفرة في الغالب بتعليقات ماسك، حيث انخفض بيتكوين والدوجكوين قليلاً بعد وقت قصير من حديثه. كان Dogecoin لا يزال مرتفعا بنسبة 40% في الـ 24 ساعة الماضية، بعد تراجع هائل خلال عطلة نهاية الأسبوع.