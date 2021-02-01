قفزت قيمة بيتكوين بأكثر من 20% إلى 38،566 دولاراً يوم الجمعة بعد أن قام إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، بتغيير حالته الشخصية على تويتر إلى #bitcoin، مما أثار تكهنات بأنه اشترى المزيد من العملة المشفرة.

قبل أقل من 24 ساعة، بدا أن الملياردير حث على شراء CD Projekt، والتي تطور لعبة Cyberpunk 2077 للكمبيوتر، لترتفع بأكثر من 12% بعد أن قال عبر تويتر إن طرازاً جديداً من سيارة تسلا سيسمح للركاب بلعب اللعبة.

ويوم الثلاثاء الماضي، غذى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX الارتفاع المحموم في أسهم غيم ستوب عندما غرد "Gamestonk !!" مع رابط إلى منتدىWallStreetBets Reddit، حيث تشير الكلمة المصطنعة إلى مزيج من GameStop و "stonks"، وهو مصطلح عام للأسهم.

وقال دان لين المحلل في فريتريد، "هناك مفارقة غريبة في قدرة إيلون ماسك على تحريك السوق، بينما يهاجم ما يراه قوى سوق غير طبيعية في البيع على المكشوف". "قد يكون هذا هو الوقت المناسب أخيراً لإجراء مناقشة حول شرعية هذه الممارسة".

ويبدو أن التغريدة ساعدت في رفع قيمة غيم ستوب إلى أكثر من 10 مليارات دولار في التداول بعد ساعات العمل، وأدت إلى توقف بعض تطبيقات التداول للهواة عن التداول مؤقتاً. لكن بعض الناس قد يخسرون الكثير من المال إذا انهار سعر سهم GameStop.

وقال مذيع بودكاست "VideoWeek"، فينسينت فلود، الذي ينظر في سوق الإعلانات، إن تغريدات ماسك "يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على المستثمرين الأفراد بينما يثري هو وأصدقاؤه أنفسهم على حساب صغار المستثمرين".

يتفق رائد الأعمال والمستثمر التكنولوجي في لندن، ريتش بليث، على هذا الرأي، وقال لشبكة CNBC إن ماسك يمكنه "إثراء نفسه بتغريدة واحدة"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت". وقال بليث: "إنه مبتكر لكن هذا لا يعني أنه فوق القانون".

ومع ذلك، قال، رئيس تطوير الأعمال في تطبيق إدارة الاستثمار عبر الإنترنت Nutmeg، ماكس ليفي، "حدث هذا دائماً في أسواق رأس المال"، مدرجاً وارن بافيت وراي داليو ضمن "المؤثرين" الآخرين على أسعار الأصول.

وواجه ماسك مشاكل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتغريده على تويتر عن أسهم تسلا في أغسطس 2018، وقال إنه يريد قيمة سهم تسلا بسعر 420 دولاراً للسهم وأنه حصل على التمويل للقيام بذلك.

واضطر كل من ماسك و تسلا إلى دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات لتسوية الدعوى، ووافق ماسك منذ ذلك الحين على تقديم تصريحاته العامة حول الشؤون المالية لشركة تسلا وغيرها من الموضوعات لفحصها من قبل مستشارها القانوني.

لائحة جديدة؟

قال فريتريدز لين: "لا يحتاج المنظمون فقط إلى اللحاق بالركب، بل يحتاجون إلى تطبيق القواعد بشكل استباقي وتوضيح ما هو مقبول".

وأكد حسين كنجي، مستثمر في رأس المال الاستثماري في لندن، إنه يثق في لجنة الأوراق المالية والبورصات للقيام بعملها والحفاظ على الأسواق عقلانية وعادلة.