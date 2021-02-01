قام ستيف كوهين، الملياردير صاحب صندوق التحوط ومالك فريق البيسبول "نيويورك ميتس"، بإلغاء تنشيط حسابه على تويتر، قائلاً يوم السبت، إن عائلته تلقت تهديدات وسط هياج شراء رواد شبكة التواصل Reddit لأسهم "غيم ستوب".

وكتب كوهين في بيان صحافي: "لقد استمتعت حقاً بالتبادل مع معجبي ميتس على تويتر والذي تم تجاوزه للأسف هذا الأسبوع من خلال معلومات خاطئة لا علاقة لها بـ "ميتس" والتي أدت إلى تلقي عائلتنا تهديدات شخصية، لذلك سوف آخذ قسطاً من الراحة الآن. لدينا طرق أخرى للاستماع إلى اقتراحاتكم والبقاء ملتزمين بفعل ذلك".

وخضع كوهين وصندوقه التحوطي Point72 Capital الذي تبلغ قيمته 17.2 مليار دولار للتمحيص بسبب مشاركتهما مع صندوق تحوط ملفين كابيتال مانجمنت، والذي راهن على تراجع أسهم غيم ستوب.

خسر Point72 ما يقرب من 15% هذا العام، حيث دفع المستثمرون الأفراد أسهم بائع التجزئة لألعاب الفيديو "غيم ستوب" للصعود بقوة، في الوقت الذي دعم بوينت 72 صندوق ملفين كابيتال بنحو 2.75 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع " Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يوم الخميس، دخل مؤسس Barstool Sports، ديف بورتني، في جدال على تويتر مع كوهين، منتقداً إياه على مساعدة ملفين كابيتال على تحمل خسائرها.

وكتبت بورتني على تويتر لـ كوهين: "لقد أنقذت ملفين والذي تعتبره ابنك بالمشاركة مع سيتادل، أعتقد أن لديك يدا قوية في الأحداث الإجرامية اليوم".

رداً على الانتقادات، نفى كوهين تورطه مع الوسطاء الذين أوقفوا التداول وفرضوا قيوداً على الشراء، حيث أخبر بورتني أنه "يحاول فقط كسب لقمة العيش".