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صندوق "غريلوك" يعلن إفلاسه بعد مراهنات على ديون هذه الدول!

هانس هيومز
هانس هيومز- الرئيس التنفيذي لصندوق غريلوك
ثروات

صندوق "غريلوك" يعلن إفلاسه بعد مراهنات على ديون هذه الدول!

تخطط الشركة لخفض التكاليف بعد 3 سنوات من الخسائر

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دبي - العربية.نت

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تقدمت شركة Greylock Capital Associates بطلب لإجراءات الإفلاس في نيويورك حيث تسعى لخفض التكاليف وسط عمليات سحب الأموال.

ستسمح إجراءات الفصل الحادي عشر، لشركة غريلوك Greylock بإنهاء عقد إيجارها في ماديسون أفينيو، مانهاتن، والذي يكلف حوالي 100000 دولار شهرياً، وفقاً لإيداع مؤرخ في 31 يناير وقعه المدير المالي ديفيد ستيلتزر.

الأصول الخاضعة للإدارة في صندوق التحوط في الأسواق الناشئة - التي انخفضت بأكثر من النصف منذ عام 2017 إلى 450 مليون دولار في نهاية 2020 - ستنخفض بمقدار 100 مليون دولار إضافية بنهاية مارس بعد أن سجلت الشركة ثلاث سنوات من الخسائر. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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توظف الشركة حالياً تسعة موظفين وتجري محادثات مع مستثمريها الرئيسيين المتبقين، وهي واثقة من أن الشركة يمكنها "إعادة التنظيم بنجاح والاستمرار كمنشأة مستمرة" بعد الإفلاس.

غريلوك، بقيادة الرئيس التنفيذي هانس هيومز، معروف بمراهنته على الديون السيادية المتعثرة، من فنزويلا إلى لبنان. كان أحد الصناديق التي تفاوضت بشأن إعادة هيكلة ديون الحكومة اليونانية، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

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