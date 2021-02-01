قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، أحمد زقيل، إن شركته عازمة على توزيع الأرباح المُبقاة (المحتجزة) لديها على فترات.

وأضاف في حديثه مع العربية أن السبب وراء عزم الشركة تخفيض رأسمالها، هو أن الرفع المالي للشركة منخفض مقارنة بقطاع الأسمنت والقطاع الصناعي، إذ إن تكلفة التمويل من خلال الاقتراض أقل من تكلفتة عبر رأس المال في ظل تراجع أسعار الفائدة. وتابع: "الشركة تدرس من فترة ليست بقصيرة تخفيض رأسمال بسبب زيادته عن الحاجة".

وأعلنت الشركة أمس عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن رأس المال بعد التخفيض يبلغ مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

ويتراجع عدد أسهم الشركة بعد التخفيض إلى 100 مليون سهم بدلاً من 157.5 مليون سهم.

وأوضح زقيل، أن هذه النسبة المنخفضة للرفع المالي تكبد الشركة بعض المصاريف التي تستطيع أن تنخفضها سواء على الأرباح المُبقاة أو المصاريف غير التشغيلية.

ويرى أن التوقيت مناسب للخفض لتحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة، في ظل الزخم الموجود في السوق على منتجات الأسمنت.

وأوضح أن القطاع مقبل على طفرة، فرغم أنه "مازال هناك فجوة بين العرض والطلب.. لكن نتوقع أن تتقلص الفجوة سريعا خلال العامين المقبلين".