سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات نحو 1.913 مليار ريال (510.25 مليون دولار) في شهر يناير 2021، بفضل تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين صافي مشتريات نحو 1.951 مليار ريال (520.28 مليون دولار).

وبحسب بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب خلال شهر يناير نحو 10.78 مليار ريال (2.87 مليار دولار) تمثل ما نسبته 6.70% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 8.86 مليار ريال (2.36 مليار دولار) تمثل ما نسبته 5.51% من إجمالي عمليات البيع.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب نسبة 2.34% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يناير 2021، بارتفاع نسبته 0.05% مقارنة بالشهر الماضي.

كما بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين خلال يناير الماضي نحو 7.89 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات نحو 5.94 مليار ريال (1.58 مليار دولار).

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وبالمثل حقق المستثمرون الخليجيون صافي مشتريات نحو 75.66 مليون ريال (20.17 مليون دولار)، خلال شهر يناير 2020.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمرين الخليجيين خلال يناير نحو 1.37 مليار ريال (365.9 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.85% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.30 مليار ريال (345.8 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.81% من إجمالي عمليات البيع.

وبالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الخليجي فقد شكّلت ما نسبته 0.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يناير 2021، بانخفاض نسبته 0.001% مقارنة بالشهر الماضي.

وخالفت تعاملات المستثمرين السعوديين الاتجاه، بتسجيل صافي مبيعات خلال يناير 2021، نحو 1.989 مليار ريال (530.4 مليون دولار).

مجموع قيم عمليات شراء المستثمرين السعوديين بلغ خلال يناير الماضي نحو 148.66 مليار ريال (39.64 مليار دولار) تمثل ما نسبته 92.45% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 150.65 مليار ريال (40.17 مليار دولار) تمثل ما نسبته 93.68% من إجمالي عمليات البيع.

وبالنسبة لقيمة ملكية المستثمرين السعوديين فقد شكّلت ما نسبته 97.16% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يناير 2021، بانخفاض نسبته 0.05% مقارنة بالشهر الماضي.

أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بالسوق السعودي الرئيسي خلال شهر يناير 2021، بلغت نحو 160.81 مليار ريال، بانخفاض نسبته 36.5% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.051 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 0.55 % مقارنة بالشهر الماضي.

كان المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" قد ارتفع هامشياً بنسبة 0.1% في يناير على أساس شهري، عند مستوى 8702.6 نقطة.