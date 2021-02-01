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سنابل التابعة لـ "PIF" تشارك في تمويل "فودكس" بـ 20 مليون دولار 

صندوق الاستثمارات

سنابل التابعة لـ "PIF" تشارك في تمويل "فودكس" بـ 20 مليون دولار 

لدعم توسعاتها

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دبي - العربية.نت

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جمعت شركة فودكس السعودية تمويلا بنحو 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، بقيادة إحدى الشركات التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسط زيادة الاهتمام بالمشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

وستقوم الشركة، التي يقع مقرها في الرياض، باستخدام هذا التمويل لتنمية حصتها السوقية، بجانب توسيع طروحاتها المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ واطلعت عليه "العربية. نت".

وتأتي الاستثمارات الجديدة من قبل الشركة السعودية سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. ومن بين المشاركين في التمويل صندوق رأس المال المخاطر إس تي في "STV" الذي استثمر في وقت سابق في شركة كريم، بجانب شركة إنديفور كاتاليست " Endeavor Catalyst "، وشركة إلم أند ديرايا، وشركة Elm & Derayah.

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وفودكس هي شركة تقنية ناشئة، تقدم منصة واحدة لإدارة المطاعم ونقاط البيع تساعد أصحاب المطاعم والمطابخ السحابية على إدارة أعمالهم، في مساعدة أكثر من خمسة آلاف عميل وتنفيذ ما يربو على المليار طلب من خلال منصة فودكس ساس (software As A Service) ليصل إجمالي المعاملات إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي من قيمة البضائع الإجمالية في عام 2019 الماضي، توفر الشركة حالياً خدماتها إلى أكثر من خمسة آلاف عميل وعشرة آلاف مطعم ومنفذ لبيع الأطعمة والمشروبات.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت عن بدء تنفيذ خطتها التوسعية بدخول السوق المصرية. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في ترسيخ تواجدها في السوقين السعودية والإماراتية منذ انطلاقتها الأولى عام 2014، وفي أعقاب نجاح جولتها الاستثمارية الأولى، بينما تباشر حالياً جولتها الاستثمارية الثانية.

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