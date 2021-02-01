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رئيس أسلاك يوضح للعربية 3 أسباب لتحسن هوامش الربحية

عقارات السعودية

رئيس أسلاك يوضح للعربية 3 أسباب لتحسن هوامش الربحية

التعويل على المبادرات الحكومية في انتعاش قطاع الإسكان في 2021

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العربية.نت

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أوضح الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك نبيل بن حسن الأمير، في مقابلة مع "العربية"، أن الارتفاع الكبير في هوامش الربحية يعود إلى 3 أسباب:

- ارتفاع الطلب بشكل كبير على مواد الإنشاء، مع رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بدءا من يوليو الماضي.

- قدرة الشركة على توفير المواد الخام بشكل جيد، واقتناص الفرص بشراء مواد الخام وسط تقلب الأسعار.

- وأسباب داخلية تعود لقدرة الشركة على امتصاص التكاليف.

ويعول الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، على المبادرات الحكومية التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان في إطلاق المشاريع الكبرى، كان آخرها استراتيجية مدينة الرياض، في دعم قطاع الإسكان وتحفيزه في 2021.

وارتفعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك بنسبة 180% خلال عام 2020، مقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 62 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع مبيعاتها وهوامش الربحية، الأمر الذي نجم عنه تزايد مصاريف البيع والتوزيع بالإضافة إلى تزايد التكاليف العمومية والإدارية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مصروف الشركة للانخفاض المحمل، فيما انخفضت قيمة المدينين التجاريين والمخزون.

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