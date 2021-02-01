تراجعت العملة المشفرة ريبل XRP إلى المنطقة الحمراء يوم الاثنين، بعد ارتفاعها بأكثر من 50% في التعاملات المبكرة، حيث واجه مخطط "ضخ واحتفاظ" أو ما يعرف بـ pump and hold الذي ينظمه المتداولون اليوميون مشكلة.

ومع ذلك، حافظت عملة ميمي، أو Dogecoin على مكاسب بلغت حوالي 34%، حيث ركز المستثمرون الهواة على الأصول الجديدة في أعقاب ملحمة جيم ستوب، بعد أن عزز إيلون ماسك الاهتمام بالعملات المشفرة.

انخفضت ريبل بنسبة 7.14% إلى 0.43779 دولار بحلول الساعة 9.50 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بعد ارتفاع بأكثر من 50% إلى ما فوق 0.74 دولار في التعاملات الصباحية المبكرة، وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت دوج كوين أعلى بنسبة 33.87% عند 0.04007 دولار، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى بلغ أكثر من 0.07 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.56% لتصل إلى 33،548 دولار.

في الأسبوع الماضي، قاد المتداولون اليوميون في منتدى Reddit Wall Street Bets أسهم متجر ألعاب الفيديو جيم ستوب إلى الارتفاع.

يبدو أن جيش المستثمرين الهواة قد انغلق على مجموعة أوسع من الأهداف يوم الاثنين، حيث وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات.

XRP عبارة عن شبكة مدفوعات رقمية وعملة مشفرة أنشأتها شركة Ripple الأميركية، والتي تعثرت العام الماضي بعد أن واجهت الشركة مشكلة قانونية.

فيما تم إنشاء عملة دوج كوين في عام 2013، كمزحة على العملة المشفرة بيتكوين، لكنها اكتسبت عدداً متزايداً من المتابعين.

شجع مؤسس تسلا، إيلون ماسك، الارتفاع الأخير في الاهتمام بالعملات المشفرة، وفي فيديو ليلة الأحد على التطبيق Clubhouse، قال ماسك إنه سيكون من المضحك أن "تصبح Dogecoin عملة الأرض في المستقبل".

جزء من ارتفاع سعر XRP في الصباح الباكر كان مدفوعاً بجهود متضافرة بين عشاق العملة، مردداً ظاهرة جيم ستوب، حيث وصل عدد أعضاء مجموعة على تطبيق المراسلة تيليغرام تسمى Buy & Hold XRP إلى 200000 عضو.

ومع ذلك، بدت الإستراتيجية مهتزة بعد الساعة السابعة صباحاً بقليل، حيث تعثر السعر. قال أحد المنشورات المشهورة على قناة XRP على شبكة التواصل الاجتماعي Reddit: "توقف عن بيع الذعر. يمكننا القيام بذلك. لقد وصلنا إلى 0.74 دولار أميركي، دعها ترتفع!".