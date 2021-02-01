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الاتحاد الأوروبي يحاول اللحاق بسباق اللقاحات عبر هذا التحالف!

كيورفاك
باير تساعد كيورفاك الألمانية لتسريع إنتاج لقاحاتها
لقاح كورونا

الاتحاد الأوروبي يحاول اللحاق بسباق اللقاحات عبر هذا التحالف!

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دبي - العربية.نت

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وافقت شركة باير Bayer على إنتاج لقاح تجريبي لفيروس كورونا من كيورفاك CureVac للمساعدة في تسريع طرح اللقاحات الواعدة في الاختبارات السريرية المتقدمة.

وتمدد هذه الخطوة اتفاقية باير الحالية مع كيورفاك إلى ما هو أبعد من مجرد المساعدة في الموافقات التنظيمية والتوزيع العالمي. ويأتي ذلك بعد التزامات من شركتي الأدوية الأوروبيين الزميلتين سانوفي، ونوفارتيس بوضع قدراتهما التصنيعية وراء توسيع نطاق شركة فايزر. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".

لا يزال لقاح كيورفاك قيد الاختبار في مرحلة متأخرة من التجارب، لكن وزير الصحة الألماني ينس سبان قال يوم الجمعة إن اللقاح قد يحصل على الموافقة في أقرب وقت ممكن في مارس.

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تستعين حكومات الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشركات لأن جهود التحصين التي يبذلها الاتحاد تتخلف عن نظيرتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة باير، ورنر باومان، الشهر الماضي إن الشركة الألمانية لتصنيع الأدوية والمواد الكيميائية كانت "تدرس بشكل مكثف ما إذا كان يمكنها المساعدة في صنع لقاح كيورفاك باستخدام شبكة إنتاجها في ألمانيا والولايات المتحدة.
ومثل لقاحات فايزر وموديرنا، يعتمد لقاح كيورفاك، على تقنية الحامض النووي الرسولي mRNA ، والتي اثبتت فاعلية تتجاوز 94.5% ضد كوفيد-19.

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