منعت محكمة هندية مؤقتا مجموعة فيوتشر غروب من بيع أصولها إلى ريلاينس للصناعات، وهو ما يمثل فوزا مؤقتا لشركة أمازون التي تخوض حربا للسيطرة على سوق التجزئة الوحيد الذي يزيد عدد سكانه عن مليار شخص بعد أن خسرت السوق الصيني.

وأمرت محكمة دلهي العليا يوم الثلاثاء مجموعة فيوتشر والسلطات الهندية بضمان إبقاء أصول شركة التجزئة الهندية المثقلة بالديون كما هي، وتأجيل أي خطوات لصفقة الاستحواذ البالغة قيمتها نحو 3.4 مليار دولار والتي كانت ستنضم معها مجموعة فيوتشر إلى إمبراطورية الملياردير موكيش امباني.

وتزعم أمازون أن الصفقة تنتهك عقدها الخاص مع مجموعة فيوتشر، وقدمت التماسا عاجلا للمحكمة الأسبوع الماضي لتعليق الصفقة، ومع ذلك يمكن الطعن على الحكم، وفقا لبلومبيرغ.

وفي سبتمبر الماضي، قالت مصادر إن ريلاينس إندستريز الهندية تعرض بيع حصة بنحو 20 مليار دولار في ذراعها للتجزئة إلى أمازون.

وذكرت المصادر أن الشركة العملاقة التي تمتد أنشطتها من النفط إلى الاتصالات، والتي جمعت بالفعل 20 مليار دولار في هذا العام من مستثمرين، من بينهم فيسبوك وغوغل، ترغب في بيع حصة تصل إلى 40% من نشاط التجزئة إلى أمازون.