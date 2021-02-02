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أجيليتي للعربية: نتعامل مع كافة منتجي لقاح كورونا لتوفير عمليات الشحن

شركات

أجيليتي للعربية: نتعامل مع كافة منتجي لقاح كورونا لتوفير عمليات الشحن

لديها بنية تحتية تمكنها من نقله بأمان

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دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، طارق سلطان، إن الشركة تتعامل مع كافة الشركات المنتجة للقاح كورونا لنقله إلى الدول التي تحتاجه.

وأضاف في تصريحات للعربية أن شركته لديها شبكة من البنية التحتية للتبريد والشحن لنقل اللقاح. وأشار إلى أن أجيليتي تقوم بنقل اللقاحات إلى الدول العربية وأيضا لبعض الدول المتقدمة.

وعن استثمار شركة أجيليتي 35 مليون دولار في شركة كوينز جامبيت Queen's Gambit Growth Capital وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص أو ما يطلق عليها شركات "الشيكات على بياض" blank-check company، قال سلطان، إن الاستثمار في الشركة جاء نتيجة شراكة منذ سنوات.

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وأوضح أن أجيليتي استثمرت في كوينز بالقيمة الاسمية، وهي من أوائل المستثمرين ومن المؤسسين الذين شاركوا في الشركة.

وذكر أن هذه النوعية من الشركات تختلف عما كانت عليه قبل 3 سنوات، إذ بدأت تتحسن في ظل توجه الاستثمارات نحو القطاعات المفيدة للبيئة.

وتعمل هذه الشركات على استهداف المؤسسات التي تقدم حلولاً مستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، والقطاعات الصناعية والمواصلات والنقل والتكنولوجيات الناشئة.

وكانت شركة Queen's Gambit التي يقودها فريق إدارة مكون بأكمله من كوادر نسائية، قد طرحت ثلاثين مليون وحدة في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي، في اكتتاب جمع ثلاث مئة مليون دولار .

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