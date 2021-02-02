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شركة طيران عملاقة قد تمنح إجازة لـ14 ألف موظف

طائرات يونايتد إيرلاينز
طائرات يونايتد إيرلاينز
فيروس كورونا

شركة طيران عملاقة قد تمنح إجازة لـ14 ألف موظف

نقابات الطيران تضغط للحصول على 15 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها أبلغت حوالي 14000 موظف بأنه قد يتم منحهم إجازة في أبريل بمجرد انتهاء الجولة الثانية من المساعدات الفيدرالية في الوقت الذي تستمر جائحة فيروس كورونا في القضاء على الطلب على السفر حول العالم، وفقاً لما ذكره موقع "bizjournals"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وضغطت نقابات الطيران على الكونغرس والرئيس جو بايدن للحصول على 15 مليار دولار أخرى من المساعدات الحكومية لإبقاء العمال على كشوف الرواتب حتى 30 سبتمبر على الأقل، حسبما ذكرت رويترز.

وأعادت شركة يونايتد إيرلاينز ومقرها شيكاغو 13000 موظف إلى العمل بعد أن أقرت الحكومة الفيدرالية في ديسمبر حزمة رواتب لصناعة الطيران بقيمة 15 مليار دولار لحماية الوظائف حتى شهر مارس.

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وأبقى البرنامج أكثر من 32000 وظيفة في شركات الطيران واقفة على قدميها، بعد حزمة سابقة من الدعم بقيمة 50 مليار دولار في مارس الماضي.

ورددت شركات الطيران الأخرى تحذير يونايتد، بما في ذلك أميركان إيرلاينز، التي حذرت أيضاً من أنها قد تضطر إلى إصدار جولة ثانية من الإجازات فور انتهاء صلاحية حزمة المساعدات الفيدرالية.

ونقلت بلومبيرغ يوم الجمعة عن متحدث أميركي قوله "الطلب لم يعد بالسرعة التي كنا نأملها، لذلك هناك فرصة لأن نكون في وضع يكون لدينا فيه أعضاء فريق أكثر مما نحتاجه لتشغيل جدول الصيف".

وقالت جولي هيدريك، رئيسة رابطة مضيفات الطيران المحترفات، للأعضاء إن الأميركيين وافقوا بالفعل على جولة أخرى من الإجازات الطوعية والخروج المبكر، وأن النقابة "ليست مهتمة بتقديم تنازلات".

وبلغ إجمالي عدد الركاب في مطار يونايتد 489 ألفاً في عام 2020، بانخفاض 67.8٪ عن أكثر من 1.5 مليون مسافر سافروا إلى المنطقة أو خارجها في عام 2019، وفقاً لبيانات هيئة مطار أليغيني.

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