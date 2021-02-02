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أسهم "جيم ستوب" تنهار وتفقد أكثر من 40%

غيم ستوب
جيم ستوب
وول ستريت

أسهم "جيم ستوب" تنهار وتفقد أكثر من 40%

لم تشفع انتفاضة المتداولين الأفراد ضد صناديق التحوط التي راهنت على انخفاض السهم في النهاية

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أسهم متجر التجزئة لألعاب الفيديو جيم ستوب GameStop في تعاملات ما قبل افتتاح اليوم الثلاثاء، استكمالاً لانخفاض كبير يوم الاثنين.

انخفض السهم 41% ليخسر نحو 92 دولارا، والذي أغلق تعاملات يوم الأحد الماضي عند أعلى مستوياته بالقرب من 350 دولارا.

لم تشفع انتفاضة المتداولين الأفراد ضد صناديق التحوط التي راهنت على انخفاض السهم في النهاية، حيث لحقت التراجعات بفئات الأصول الأخرى التي روج لها المتداولون الأفراد لتنخفض عقود الفضة بشكل كبير، بعد أن فرضت بورصة CME، البورصة الرائدة ، متطلبات هامش إضافية على المتداولين.

انخفضت النسبة المئوية لأسهم جيم ستوب التي يتم إقراضها، إلى أقل من 28% من الأسهم القائمة يوم الاثنين، بانخفاض عن الذروة الشهرية التي بلغت 81٪ قبل أسبوعين تقريباً، وفقًا لبيانات من IHS Markit.

بالنسبة لشركة إيه إم سيAMC ، فقد انخفض إلى أقل من 12%، أي ما يقرب من الثلثين من المستوى الذي كان عليه في 20 يناير.

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