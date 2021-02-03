قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "المنيوز" أمير علام، إن حجم معاملات شركته شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع العربية أن أرباح الشركة والمعاملات التي تتم من خلالها زادت 3 أضعاف.

وأوضح أن الشركة حصلت على تمويل قدره 8 ملايين دولار العام الماضي واستخدمته لتوعية السوق المصري بمنتجاتها وزيادة حجم أسطول وسائل توصيل الطعام إلى المنزل.

وأشار إلى أن حجم سوق توصيل الطعام في مصر يصل حاليا إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن شركته تستحوذ على أكثر من 25% منه.

أعلنت الشركة وهي المنصة الأكبر لطلب الطعام في البلاد، عن استثمار ديفيد باتريس في الشركة والانضمام إلى مجلس إدارتها.

يذكر أن باتريس هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة جاست ايت Just Eat العالمية لطلب الطعام.

وتركز شركة المنيوز على توسيع نطاق عروضها وزيادة حصتها السوقية خلال عام ونصف العام، مع إضافة أربعة آلاف سائق جديد، الأمر الذي من المتوقع أن ينجم عنه نمو الشركة بمعدل عشرة أضعاف خلال العام الحالي.

يأتي ذلك من بعد نموها بثلاثة أضعاف خلال العام الماضي نتيجة لأزمة كورونا ولجوء المطاعم إلى مقدمي الخدمة المستقلين الذين يختصون بإدارة عمليات التوصيل.