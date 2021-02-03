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أسهم "ميمي" تخسر 167 مليار دولار في جلستين

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تطبيق روبن هوود
الأسواق العالمية

أسهم "ميمي" تخسر 167 مليار دولار في جلستين

ما زالت تحتفظ بأرباح تقدر بـ 100 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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بعدما أضافت الأسهم الخمسين التي وضعتها منصة روبين هوود Robinhood نحو 276 مليار دولار إلى قيمتها منذ نهاية عام 2020، خسرت سلة الأسهم والمعروفة باسم "ميمي" 167 مليار دولار من تلك القيمة خلال جلستين.

روبين هوود هي منصة وساطة تداول تمكن عملاءها من التعامل على مجموعة من الأسهم والخيارات والعملات المشفرة، بعمولات مجانية في بعض الأحيان.

وانخفض سهم جيم ستوب بنسبة 62% يوم الثلاثاء إلى 90 دولاراً للسهم، مما رفع خسارته على مدار يومين إلى أكثر من 72%، وانخفض سهم كوس كورب 43% بعد انخفاضه 45% يوم الاثنين، كما تراجعت أسهم شركة بلاك بيري بنسبة 21%، بينما هبط سهم إيه إم سي AMCبنسبة 41%.

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وتراجعت سلة متساوية الوزن من 50 سهماً كانت مقيدة أصلاً بواسطة روبين هوود بنسبة 10% تقريباً في أسوأ يوم منذ أن بلغت ذروتها يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، كثرت الدعوات للمتداولين الأفراد ومستخدمي منصة التواصل الاجتماعي Reddit على حد سواء للاحتفاظ بمراكزهم.

ورد في منشور واحد على WallStreetBets مع 2100 تعليق: "الانخفاض مزيف. انظر إلى عدد الأشخاص الذين يشترون مقارنة بالبيع. الاسترخاء والانتظار، كما شجع الملياردير مارك كوبان المنتدى على الاحتفاظ بأسهمهم في جيم ستوب إذا كان بإمكانهم تحمل ذلك".

ورغم تلك الخسائر، فإن الأرباح لا تزال أكثر من 100 مليار دولار منذ بداية العام.

وفي المتوسط ​​، لا تزال أسهم تلك الشركات مرتفعة بنسبة 72% في عام 2021. وهذا تذكير بالصعوبات، ومع ذلك أهمية توقيت السوق. من المحتمل أن أي شخص اشترى في القمة قبل بضعة أيام قد تعرض للحرق، بينما لا يزال القادمون الأوائل يجلسون على مكاسب كبيرة.

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