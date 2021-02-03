أصغر وأبطأ وأكثر ربحية. هذه هي كلمات السر لشركة تشيسابيك للطاقة وهي تخرج من الإفلاس. خالية من الالتزامات الهائلة التي أغرقتها مع تسبب الوباء في خفض الطلب العالمي على الطاقة العام الماضي، تخلت الشركة أيضاً عن استراتيجية النمو مهما كان الثمن التي جعلتها رائدة في ثورة النفط الصخري.

وستكون القيمة السوقية لشركة تشيسابيك جزءاً صغيراً من 35 مليار دولار كانت تفاخر بها منذ أكثر من عقد، عندما كان مؤسسها المثير للجدل، الراحل أوبري ماكليندون، الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في أميركا، وضخت شركته الأموال في كل شيء من العقارات في أوكلاهوما إلى ساحة الدوري الاميركي للمحترفين.

وتتعهد شركة تشيسابيك الجديدة بإنفاق أقل مما تجلبه وإعادة الفائض إلى المساهمين، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبعد أسوأ انهيار في صناعة النفط منذ عقود والذي حدث العام الماضي، اضطرت الشركات المنتجة للنفط إلى خفض الإنفاق الرأسمالي وإقالة عشرات الآلاف من العمال، وإيقاف الحفارات وخفض الإنتاج، ما دفع تشيسابيك، إلى الإفلاس، لتبدأ صناعة أكثر مرونة في الظهور من تحت الأنقاض تهدف إلى جذب المستثمرين.

ويعتقد بعض المحللين أن قطاع النفط الصخري الذي كان يعمل به مئات الشركات سينخفض ​​إلى 10 منتجين مهيمنين فقط، كما ستكون الزيادات في الإنتاج متواضعة، وسيتم تمويلها من التدفق النقدي، كما سيركز النشاط على عدد أقل من حقول النفط الصخري، خاصة في تكساس.

وتأتي هذه التوقعات مدفوعة بسياسات الرئيس الأميركي جو بايدن، لإطلاق ثورة الطاقة الخضراء ما سيقود عمليات الإنتاج.

وقال رئيس شركة أوكسيدنتال بتروليوم، فيكي هولوب، التي جمعت قبل 18 شهراً ديوناً بقيمة 50 مليار دولار لشراء منتج منافس، إن التدفق النقدي ونمو الأرباح يجب أن يكونا من الأولويات الجديدة، ولا أعتقد العودة لمستويات الماضي.

وقال نائب رئيس الطاقة في شركة الاستشارات IHS Markit، راؤول لوبلانك "في لعبة النفط الصخري إذا توقفت عن الجري، ستطير من خلف جهاز الجري".

وحفر المشغلون أكثر من 14000 بئر صخري في عام 2019، ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق إنتاج نفطي قياسي مرتفع بالقرب من 13 مليون برميل يومياً.

كان هذا ارتفاعاً عن 5 ملايين برميل في اليوم قبل ثماني سنوات فقط، وهي طفرة أدت إلى ازدهار من تكساس إلى نورث داكوتا وساعدت في إخراج الاقتصاد الأميركي من مستنقع الأزمة المالية العالمية، مما أضاف نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2015، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.

وأنفق القطاع حوالي 400 مليار دولار من رأس المال في تلك السنوات، ولكن بحلول عام 2019، فيما حصل القطاع على تدفق نقدي موجب مرة واحدة فقط، في عام 2016.

ولم تساعد سمعة الشركات السيئة في سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق - بدءاً من المكافآت التنفيذية الضخمة المكتسبة من خلال تحقيق أهداف نمو إنتاج النفط، وليس الأرباح، إلى التطورات المبهرة في المكاتب والشائعات عن رحلات الصيد الممولة من الشركة.

ثم جاء انهيار الأسعار في العام الماضي، بما في ذلك اللحظة الرمزية في أبريل عندما تم تداول عقد خام غرب تكساس المتوسط، تحت الصفر للمرة الأولى.

الاندماج والاستحواذ

أحد مبادئ "الدين" الصخري الجديد هو أن الحجم مهم للبقاء، ولكن للمشغلين، وليس القطاع ككل. ستستمر عمليات الدمج والاستحواذ لتحقيق الحجم المناسب، إلى جانب دمج الشركات الضعيفة، في تقليص عدد المنتجين.

قال لي ماجينيس، العضو المنتدب في Alvarez & Marsal، وهي شركة استشارية تشارك في إعادة هيكلة صناعة النفط، إن منتجي الطبقات الفرعية سيواجهون ضغوطاً "شديدة". ويقول إنه من بين حوالي 500 شركة تنقيب وإنتاج في الولايات المتحدة قبل الانهيار، قد تنجو 50 منها. ويقول محللون آخرون إن 10 فقط من شركات النفط الصخري العامة المهيمنة أو نحو ذلك ستُترك لتدير أفضل العروض.

وتظهر التقارير نشاط الاندماج والاستحواذ، حيث تم إبرام صفقات بقيمة 52 مليار دولار في قطاع النفط الأميركي العام الماضي، استحوذت شركة شيفرون على شركة نوبل إنرجي في يوليو، كما اشترت شركة كونكو فيلبس شركة كونكو للموارد، واندمجت ديفون إنرجي، مع WPX Energy.

ويتوقع، كبير المسؤولين الماليين بشيفرون، بيير بريبر، استمرار موجة الاندماج. وقال: "أنت بحاجة إلى لاعبين أكبر، ولاعبين أقوى، وفرق إدارة أكثر انضباطاً، وأرصدة أقوى".

فيما يرى، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير، سكوت شيفيلد، إن الشركات التي يزيد رأسمالها السوقي عن 10 مليارات دولار ستظل جذابة لقاعدة المستثمرين التي تركز على القيمة.

مصدر واحد للنفط

يعتزم منتجو النفط الصخري إنتاج حوالي مليوني برميل في اليوم من حوض بيرميان في وقت لاحق من هذا العقد، ما يقرب من خمس إجمالي إنتاج الخام الأميركي الحالي.

وحدثت معظم عمليات الاندماج والاستحواذ في حقل النفط الصخري هذا، وهو أكثر حقول النفط إنتاجاً في العالم، حيث سيركز المشغلون على الطبقات الغنية من الصخور الحاملة للنفط في أحواض ديلاوير وميدلاند في نيومكسيكو وتكساس.

تراجع تكلفة الإنتاج

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديفون، ريك منكريف، إن شركته يمكنها الآن تحقيق التعادل عند 30 دولاراً للبرميل أو أقل، أي أقل بكثير من 50 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، ستبقي ديفون عدد حفاراتها ثابتاً هذا العام، ولن تقوم إلا بحفر عدد قليل من الآبار للوفاء بشروط تأجير بعض المساحات.

وأضاف منكريف، من المرجح أن ينخفض ​​إنتاج الولايات المتحدة من النفط بما يتراوح بين 200 ألف و 300 ألف برميل في اليوم، ليبقى حول مستويات 11 مليون برميل يومياً.

"هل سيعود الناس إلى النمو؟ هل سينمو النفط الصخري الأميركي؟ يقول شيفيلد "الجواب لا". "لا تتوقع ارتفاعاً كبيراً في عمليات الحفر، فلن يعود الناس إلى الأساليب القديمة".

حتى لو وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار، يرى شيفيلد إن شركته ستزيد الإنتاج بنسبة 5% فقط في السنة - أقل من نصف معدل النمو السنوي في إجمالي إنتاج النفط الصخري بين عام 2008 وبداية العام الماضي.