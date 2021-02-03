بعد 27 عاماً، يتنحى جيف بيزوس عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في وقت لاحق من هذا العام.

على مدار الأشهر العديدة الماضية، شهدت أمازون زيادة في الطلب حيث أجبر تفشي فيروس كورونا الناس على التسوق عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. ومع وصول سهم أمازون إلى مستويات عالية جديدة، قفزت صافي ثروة بيزوس إلى أكثر من 194 مليار دولار.

لكن هذا النجاح لم يتحقق بين عشية وضحاها. بدأ بيزوس مسيرته المهنية في عالم صناديق التحوط في التسعينيات، ثم ترك وظيفة بسيطة ليطلق شركته الخاصة.

كيف بدأ حياته؟

كانت والدة جيف بيزوس، جاكي، مراهقة عندما أنجبته في يناير 1964، تزوجت من المهاجر الكوبي ميغيل بيزوس، الذي تبنى جيف.

لم يعلم جيف أن ميغيل لم يكن والده الحقيقي حتى بلغ العاشرة من عمره، فيما لا يعرف أباه أن جيف أصبح أغنى شخص في العالم بعد انفصاله عن والدته عندما كان يبلغ 4 سنوات.

التحق بيزوس بجامعة برينستون وتخصص في علوم الكمبيوتر، بعد التخرج، رفض عروض عمل من Intel و Bell Labs للانضمام إلى شركة ناشئة تدعى Fitel.

بعدها، حصل على وظيفة في صندوق التحوط D.E. شو. أصبح نائب رئيس أول بعد أربع سنوات فقط، تزوج خلالها من زوجته السابقة ماكينزي توتيل عام 1993، وأنجبا 4 أطفال. وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فكرة أمازون

في عام 1994، قرأ بيزوس أن الإنترنت قد نما بنسبة 2300% في عام واحد. أذهله هذا الرقم، وقرر أنه بحاجة إلى إيجاد طريقة للاستفادة من نموه السريع. قام بعمل قائمة تضم 20 منتجاً محتملاً لبيعها عبر الإنترنت وقرر أن الكتب هي الخيار الأفضل.

قرر بيزوس مغادرة د.شو على الرغم من أنه كان لديه عمل رائع. حاول رئيسه في الشركة، ديفيد شو، إقناع بيزوس بالبقاء. لكن بيزوس كان مصمماً بالفعل على بدء شركته الخاصة - فقد شعر أنه يفضل المحاولة والفشل في شركة ناشئة على ألا يحاول مطلقاً.

قال لاحقاً: "كنت أعلم أنني قد أندم بشدة على عدم مشاركتي في هذا الشيء المسمى الإنترنت الذي اعتقدت أنه سيكون حدثاً ثورياً". "عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة ... كان من السهل جداً اتخاذ القرار".

بدأ بيزوس موقع Amazon.com في مرآب، في الأيام الأولى، كان الجرس يدق في المكتب في كل مرة يقوم فيها شخص ما بالشراء، وكان الجميع يجتمعون لمعرفة ما إذا كان أي شخص يعرف العميل. استغرق الأمر بضعة أسابيع فقط قبل أن يرن في كثير من الأحيان، وكان عليهم إيقافه.

في الشهر الأول من إطلاقها، باعت أمازون الكتب لأشخاص في جميع الولايات الخمسين وفي 45 دولة مختلفة. واستمرت في النمو: تم طرح أمازون للاكتتاب العام في 15 مايو 1997.

عندما جاء انهيار الدوت كوم، أطلق المحللون على الشركة اسم "أمازون بومب" "Amazon.bomb". لكنها صمدت في وجه العاصفة وانتهى بها الأمر لتصبح واحدة من الشركات الناشئة القليلة التي لم تمح بفعل انهيار الإنترنت.

فرص مجهولة

في عام 1998، أصبح بيزوس من أوائل المستثمرين في "غوغل"، حيث استثمر 250 ألف دولار، والتي كانت تساوي حوالي 3.3 مليون سهم عندما تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2004، قيمة تلك الأسهم قد تعادل مليارات اليوم، إلا أن بيزوس لم يذكر ما إذا كان يحتفظ بأي من أسهمه بعد الطرح العام الأولي.

الآن، بعد أكثر من 20 عاماً من طرحها للاكتتاب العام، تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون أكثر من 1.56 تريليون دولار.

في أغسطس 2017، استحوذت أمازون رسمياً على Whole Foods مقابل 13.7 مليار دولار. بعد شهر تقريباً من تتويجه كأغنى رجل في العالم لأول مرة، متجاوزاً مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، حيث بلغت ثروته في ذلك الوقت أكثر من 90 مليار دولار.

على الرغم من ارتفاع ثروته الصافية، لا يحصل بيزوس فعلياً على راتب مرتفع، نسبياً: راتبه السنوي يصل إلى 81،840 دولاراً.

نمو هائل

من سعر الاكتتاب العام الأولي إلى إغلاق يوم الثلاثاء، ارتفع سهم أمازون 225.233٪ تحت إدارة بيزوس، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 1.7 تريليون دولار.

في غضون ذلك، تمتع بيزوس بمكاسب هائلة بنفس القدر: بلغت ثروته الصافية 194.9 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

يأتي جزء كبير من ثروة بيزوس من أسهم أمازون، حيث يمتلك 53.2 مليون سهم، أو 10.6% من الأسهم القائمة.

منذ عام 1997، نمت إيرادات أمازون أيضًا، من 148 مليون دولار في السنة المالية 1997 إلى 386 مليار دولار للسنة المالية 2020، بينما صعدت الشركة أيضاً إلى مراتب Fortune 500 - من أول ظهور لها في المرتبة 492 في 2002 إلى المرتبة الثانية في عام 2020. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

أغلى طلاق في العالم

في يناير 2019، أعلن بيزوس وزوجته الروائية ماكينزي بيزوس البالغة من العمر 25 عاماً عن طلاقهما. وكتب الزوجان في البيان: "كما تعلم عائلتنا وأصدقائنا المقربين، بعد فترة طويلة من الاستكشاف المحب والانفصال التجريبي، قررنا الطلاق ومواصلة حياتنا المشتركة كأصدقاء". "إذا علمنا أننا سننفصل بعد 25 عاماً، فسنقوم بذلك مرة أخرى."

بعد وقت قصير من إعلان الزوجين بيزوس طلاقهما في يناير الماضي، انتشرت أنباء تفيد بأن بيزوس كان يواعد مقدمة البرامج التلفزيونية والطيار لورين سانشيز.

في ذلك الوقت، قالت صحيفة National Enquirer إنها أجرت تحقيقاً استمر أربعة أشهر في علاقة بيزوس وسانشيز وحصلت على نصوص وصور صريحة أرسلها الزوجان لبعضهما البعض.

احتفظت ماكنزي بأكثر من 35 مليار دولار في أسهم أمازون، مما يجعلها واحدة من أغنى نساء العالم.

خلال تفشي فيروس كورونا، شهدت أمازون زيادة في الطلب حيث اضطر المزيد من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت. خلقت أمازون المزيد من الوظائف ورفعت أجور العمال، لكن بيزوس والشركة واجهوا تدقيقاً بشأن سلامة العمال أثناء تفشي المرض.

تواجه الشركة أيضاً مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، لا سيما ممارسات الشركة عندما يتعلق الأمر بباعة الطرف الثالث على منصتها. سيُدلي بيزوس ورؤساء تنفيذيون كبار آخرون بشهاداتهم أمام الكونغرس في نهاية شهر يوليو.

في الأسابيع الأخيرة، شهد كل من بيزوس، ومؤسس تسلا، إيلون ماسك ارتفاعاً في صافي ثرواتهم. انقلب القطبان ليحصدا موقع أغنى شخص في العالم، على الرغم من أنه يبدو أن بيزوس يظل في الصدارة بثروة تبلغ 194.8 مليار دولار.