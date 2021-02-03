قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي إن الشركة لديها مشاريع عملاقة للذهب والفوسفات السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء السهم.

وأضاف العوهلي في تصريحات للعربية أن الشركة لديها هامش ربحي وتدفقات نقدية قوي، كما أن الهامش التشغيلي لديها بلغ 30% العام الماضي ما يمكنها بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتوزيعات النقدية.

وأوضح أن الشركة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية لتقليل الدين ودعم النمو. وتابع: "خلال السنوات المقبلة لدينا مشاريع عملاقة في الذهب والفوسفات، العائد على المستثمر سوف يكون سعر السهم الذي سيتنامي نتيجة تلك المشروعات.

وذكر أن الوقت المناسب لتوزيع الأرباح على المساهمين متروك لمجلس الإدارة.

وأشار إلى أن تركيز معادن منصب على تحقيق الطاقة التشغيلية القصوى وخفض التكاليف بدون الإخلال بشروط السلامة والأمن والبيئة والاستفادة من أسعار المنتجات عندما ترتفع.

وساهم ارتفاع أسعار منتجات الشركة في دعم نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 24% في العام الماضي، والألمنيوم 26%. وتوقع أن يستمر تحسن الأسعار والطلب خلال 2021، وفقا للعوهلي.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في الخسائر بنسبة 71.7%.

وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 208.98 مليون ريال، مقابل 739.46 مليون ريال خسائر خلال عام 2019، وفقا لما ذكرته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وفي بيان منفصل، قالت الشركة أنها لن تقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين عن العام الماضي.