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مبيعات ضخمة لـ "بلاي ستيشن 5" بعد شهرين من الإطلاق

بلاي ستيشن 5
بلاي ستيشن 5
شركات

مبيعات ضخمة لـ "بلاي ستيشن 5" بعد شهرين من الإطلاق

بيع 4.5 مليون جهاز في شهرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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رفعت سوني توقعات أرباحها ومبيعاتها للعام بأكمله يوم الأربعاء، حيث قالت شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة، إن مبيعات وحدة التحكم الجديدة في PlayStation 5 وصلت إلى 4.5 مليون وحدة في ربع العطلة.

وأعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية بقيمة 359.2 مليار ين ياباني (3.4 مليار دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة التوقعات. بلغت إيرادات الربع 25.7 مليار دولار بزيادة 9% على أساس سنوي.

ورفعت سوني توقعاتها لأرباح 12 شهراً حتى مارس 2021 إلى 8.9 مليار دولار، بزيادة 34% عن 6.6 مليار دولار كانت توقعتها سابقاً.

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من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 83.8 مليار دولار في السنة المالية الكاملة، بزيادة 4%. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت سوني إن المبيعات في قسم الألعاب لديها ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 8.3 مليار دولار، بمساعدة إطلاق وحدة التحكم PS5 ومبيعات برامج الألعاب في نوفمبر.

ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية المدرجة في الولايات المتحدة لشركة سوني بنحو 10% يوم الأربعاء.

أصدرت سوني جهاز PS5 خليفة وحدة التحكم بلاي ستيشن 4 قبل شهرين في 12 نوفمبر.

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