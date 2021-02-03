مبيعات ضخمة لـ "بلاي ستيشن 5" بعد شهرين من الإطلاق
بيع 4.5 مليون جهاز في شهرين
رفعت سوني توقعات أرباحها ومبيعاتها للعام بأكمله يوم الأربعاء، حيث قالت شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة، إن مبيعات وحدة التحكم الجديدة في PlayStation 5 وصلت إلى 4.5 مليون وحدة في ربع العطلة.
وأعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية بقيمة 359.2 مليار ين ياباني (3.4 مليار دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة التوقعات. بلغت إيرادات الربع 25.7 مليار دولار بزيادة 9% على أساس سنوي.
ورفعت سوني توقعاتها لأرباح 12 شهراً حتى مارس 2021 إلى 8.9 مليار دولار، بزيادة 34% عن 6.6 مليار دولار كانت توقعتها سابقاً.
من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 83.8 مليار دولار في السنة المالية الكاملة، بزيادة 4%. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت سوني إن المبيعات في قسم الألعاب لديها ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 8.3 مليار دولار، بمساعدة إطلاق وحدة التحكم PS5 ومبيعات برامج الألعاب في نوفمبر.
ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية المدرجة في الولايات المتحدة لشركة سوني بنحو 10% يوم الأربعاء.
أصدرت سوني جهاز PS5 خليفة وحدة التحكم بلاي ستيشن 4 قبل شهرين في 12 نوفمبر.