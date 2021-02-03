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هكذا تتحرك أسهم الشركات بعد استقالة مؤسسيها من رئاستها

شركات

هكذا تتحرك أسهم الشركات بعد استقالة مؤسسيها من رئاستها

حقق بعضها قفزات كبيرة

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دبي - العربية.نت

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بعد الاستقالة المفاجئة لجيف بيزوس من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، ثارت مخاوف بشأن أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، وتعالت التساؤلات عن أداء الشركات خاصة في القطاع نفسه بعد ترك مؤسسيها إدارتها التنفيذية.

وبعد استقالة بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت من منصبه عام 2000، ارتفع سهم الشركة 600% حتى الآن.

والراحل ستيف جوبز مؤسس آبل استقال من منصبه عام 2011، وقفز سهم الشركة 885% حتى الآن. ومؤسس غوغل لاري بيج استقال من منصبه عام 2015 وارتفع سهم الشركة 200% إلى الأن.

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وريد هاستنجز مؤسس نتفليكس شارك منصبه مع تيد ساروندس في 2020، وسهم الشركة ارتفع 5% حتى الآن.

والآن جيف بيزوس مؤسس أمازون يستقيل من منصبه في 2021 بعد تسجيل أرباح تاريخية للشركة في 2020 .

ومارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك من قلائل مؤسسي شركات التكنولوجيا الذي لا يزال يحتفظ بمنصب الرئيس التنفيذي، وسهم الشركة ارتفع بـ 600% منذ الإدراج.

وسجلت الشركة أرباحا بـ7.2 مليار دولار عن الربع الرابع العام الماضي، مقارنة مع 3.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة.

وحققت الشركة إيرادات فصلية بأكثر من 125 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الشركة.

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