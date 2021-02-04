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CI كابيتال: متفاؤلون بسوقي مصر والإمارات في 2021

الأسواق الناشئة

CI كابيتال: متفاؤلون بسوقي مصر والإمارات في 2021

قال إن عدم توزيع اللقاحات الكافية هي أكبر المخاطر حاليا

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العربية.نت

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انطلق المؤتمر السنوي لشركة CI كابيتال والذي يجمع مستثمرين من حول العالم لمنافشة أفق الاستثمار في العام الجديد.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قطاع السمسرة في سي آي كابيتال كريم خضر في مقابلة "العربية"، أن التوصيات والاهتمامات تركزت على القطاع الاستهلاكي والصحي والمالي، ثم يتبعها الصناعي والسياحي.

ولفت إلى أن عدم توزيع اللقاحات الكافية هي أكبر المخاطر حاليا، بحيث تتلاشى معها التفاؤل بتحسن النمو الاقتصادي في 2021.

وأشار إلى أن شركة CI كابيتال متفائلة بسوقي مصر والإمارات في 2021.

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وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1%، هذا العام ونموا بنسبة 4.2%، العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.

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