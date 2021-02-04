من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لأول مرة خلال العام الحالي، اليوم الخميس، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة.

وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر كل من العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75%.

وكانت التوقعات تشير إلى اتجاه "المركزي المصري" إلى تثبيت أسعار الفائدة، لكن قيام بنك الاستثمار القومي بخفض أسعار الفائدة قبل أيام، أثار الكثير من الجدل، وتسبب قرار البنك في زعزعة آراء عدد من المحللين.

وقبل أيام، رجح تقرير حديث، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات تعقدها اللجنة خلال العام الحالي.

ورجحت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر اليوم.

وتوقعت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "اتش سي"، مونيت دوس، أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022.

أضافت: "ومع ذلك ، نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية.

في هذا الصدد، يلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%".

وبالنظر إلى تقديرات بلومبرغ للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021).

على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. وقالت "دوس"، إن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة.

ومن هنا، يتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم.