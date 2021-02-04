.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر.. مساهمة الذهب باحتياطي النقد تتراجع 2.5% في يناير

شركة صرافة في مصر الدولار الجنيه المصري
مصر.. ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يناير 2021 لتصل إلى 40.10 مليار دولار
المركزي المصري

مصر.. مساهمة الذهب باحتياطي النقد تتراجع 2.5% في يناير

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يناير 2021 لتصل إلى 40.10 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يناير 2021 لتصل إلى 40.10 مليار دولار، بارتفاع بلغ نحو 38 مليون دولار كأعلى مستوى منذ شهر مارس من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 35.54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 35.39 مليار دولار بالشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 6.16 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 15%، مقابل 41.7 مليار دولار في يناير من العام 2020.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8% في 2021 اقتصاد صندوق النقد صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8% في 2021

فيما استقرت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال يناير الماضي عند 279 مليون دولار.

وأظهرت البيانات، تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.28 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل نحو 4.39 مليار دولار خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال يناير 2021 بنسبة 2.5% على أساس شهري بما يعادل 110 ملايين دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية يناير الماضي بنسبة 25%، بما يعادل 856 مليون دولار، مقابل 3.424 مليار دولار في يناير 2020. وعالمياً، انخفض الذهب 2.4% في يناير 2021، مسجلاً أسوأ أداء في هذا الشهر منذ عام 2011.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد