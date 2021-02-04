كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية يناير 2021 لتصل إلى 40.10 مليار دولار، بارتفاع بلغ نحو 38 مليون دولار كأعلى مستوى منذ شهر مارس من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 35.54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 35.39 مليار دولار بالشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 6.16 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 15%، مقابل 41.7 مليار دولار في يناير من العام 2020.

فيما استقرت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال يناير الماضي عند 279 مليون دولار.

وأظهرت البيانات، تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.28 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل نحو 4.39 مليار دولار خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال يناير 2021 بنسبة 2.5% على أساس شهري بما يعادل 110 ملايين دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية يناير الماضي بنسبة 25%، بما يعادل 856 مليون دولار، مقابل 3.424 مليار دولار في يناير 2020. وعالمياً، انخفض الذهب 2.4% في يناير 2021، مسجلاً أسوأ أداء في هذا الشهر منذ عام 2011.