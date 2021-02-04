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لعودة السفر.. دولة تطلق هذه الخدمة قبل الصيف!

تطعيمات
شهادات رقمية في السويد للتطعيم
فيروس كورونا

لعودة السفر.. دولة تطلق هذه الخدمة قبل الصيف!

شهادات تطعيم رقمية

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دبي - العربية.نت

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تخطط السويد لطرح "شهادة تطعيم رقمية وكلفت ثلاث وكالات حكومية لتطوير البنية التحتية للتعامل مع البيانات الشخصية ذات الصلة".

وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين ووزير الرقمنة أندرس إيجيمان في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الشهادة الجديدة يجب أن تكون جاهزة للاستخدام "قبل الصيف"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستسهل الشهادات السفر ويجب أن تتبع الإرشادات والمعايير الدولية، وفقاً للحكومة.

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وفي الولايات المتحدة حصل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات على بطاقات إما ورقية كدليل على تلقيهم اللقاح وتقديمه لمن يهمه الأمر لتسهيل حياتهم اليومية، أو رقمية مثلما فعلت "لوس أنجلوس" عبر تطبيق من شركة Healthvana، لحفظ الملفات الطبية للذين تلقوا اللقاح على الهاتف.

فيما يحاول الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، لتسريع عمليات تطوير جوازات سفر كورونا لوقف نزيف صناعة الطيران والتي تراجعت بأكثر من 65% خلال 2020.

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