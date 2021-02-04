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"بلاك روك" تكشف للعربية توقعاتها للأسواق العالمية وأسعار الفائدة في 2021

لقاح كورونا

"بلاك روك" تكشف للعربية توقعاتها للأسواق العالمية وأسعار الفائدة في 2021

سرعة برامج اللقاحات تحدد اتجاهات الأسهم

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دبي - العربية.نت

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قال مدير وخبير استثمار في بلاك روك، كريم شديد، إن شركته مازالت مقتنعة أن سوق الأسهم مازالت تحمل فرصا للمستثمرين.

وأضاف في حديثه للعربية أن انتشار عمليات التلقيح ضد كورونا تساهم في أداء سوق الأسهم، لذلك نرى تفوقا لأسهم أميركا وآسيا عن أسهم أوروبا التي تسير فيها برامج اللقاح على نحو أبطأ.

وأوضح أنه بالرغم من التوقعات بحدوث تضخم خلال الفترة المقبلة بسبب حزم التحفيز، إلا أنه من غير المتوقع أن تقوم البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة أو تغيير سياساتها الحالية، وهو الأمر الذي سيدعم الأسهم.

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وأشار إلى أن معدلات التضخم الحالية متراجعة حتى قبل كورونا كانت معدلات التضخم منخفضة، وبالتالي عند ارتفاع مستويات التضخم ستكون صاعدة من مستوى منخفض للغاية وهو ما يعطي فرصة للبنوك المركزية بالتمسك بسياساتها الخاصة بالحافظ على معدلات الفائدة منخفضة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن يدعم "بعض" الجمهوريين خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي، وشدد على ضرورة أن يبقى الديموقراطيون موحدين في الكونغرس.

وصرح بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ "أظن أننا سنحظى بدعم بعض الجمهوريين".

وتبلغ قيمة الخطة التي يقترحها الديموقراطيون 1.9 تريليون دولار وتشمل شيكات دعم بقيمة 1400 دولار للعائلات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. واقترح الجمهوريون خطة بديلة بقيمة 600 مليون دولار.

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