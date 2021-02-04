عدد متزايد من مديري الصناديق والتجار قلقون من أن الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على البيع على المكشوف، وهو أطول تقييد في العالم، خاصةً وأنه عزز بشكل مصطنع ارتفاع سوق الأسهم في البلاد.

وقالوا إن قرار تمديد حظر البيع على المكشوف الذي فُرض في مارس من العام الماضي لترويض الأسواق المتضررة من الوباء حتى أوائل مايو من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كوريا، التي ارتفع مؤشرها القياسي العام الماضي بنسبة 7.5% في عام 2021، رضخت هذا الأسبوع لضغوط المتداولين الأفراد ومددت الحظر المفروض على أداة التحوط الرئيسية، مما أثار قلق المؤسسات.

من جانبها سترفع إندونيسيا الحظر هذا الشهر، في حين أن دولاً من بينها فرنسا، التي فرضت قيوداً على البيع على المكشوف في وقت مبكر من العام الماضي، أبقت على القيود لبضعة أشهر فقط.

قال، رئيس الأسواق الديناميكية في AMP Capital Investors، نادر نعيمي، الذي يدير صندوق أسهم قصير المدى، إن حظر البيع على المكشوف الممتد "مفاجئ بالنظر إلى أن كوريا في سوق صاعدة". "الهدف هو تجنب ضغوط البيع على المكشوف كما رأينا في الولايات المتحدة، لكن النتيجة غير المقصودة ستكون هبوطاً محتملاً في سيولة السوق."

تكدس المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، الذين تغذيهم منتديات Reddit، في الأسهم الخاسرة مثل جيم ستوب في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى الضغط على البائعين على المكشوف.

قال، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم في شركة Macquarie Investment، جيون كيونغ داي، إنه بدون البيع على المكشوف، "يتم الآن تأخير وتراكم الرهانات الهبوطية على الأسهم المبالغة في التقييم".

سيطر المتداولون الأفراد في كوريا على سوق الأسهم منذ حظر البيع على المكشوف وانتشار الوباء: فهم يمثلون الآن ما يقرب من 70% من إجمالي قيمة التداول، ارتفاعاً من 48% في عام 2019.