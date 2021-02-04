.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذه الدول تمنع البيع على المكشوف بعد اضطرابات وول ستريت

بيع
كوريا تمنع البيع على المكشوف
وول ستريت

هذه الدول تمنع البيع على المكشوف بعد اضطرابات وول ستريت

توقعات بنتائج عكسية على مستويات السيولة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عدد متزايد من مديري الصناديق والتجار قلقون من أن الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على البيع على المكشوف، وهو أطول تقييد في العالم، خاصةً وأنه عزز بشكل مصطنع ارتفاع سوق الأسهم في البلاد.

وقالوا إن قرار تمديد حظر البيع على المكشوف الذي فُرض في مارس من العام الماضي لترويض الأسواق المتضررة من الوباء حتى أوائل مايو من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كوريا، التي ارتفع مؤشرها القياسي العام الماضي بنسبة 7.5% في عام 2021، رضخت هذا الأسبوع لضغوط المتداولين الأفراد ومددت الحظر المفروض على أداة التحوط الرئيسية، مما أثار قلق المؤسسات.

بعد تغريدة ماسك.. العملة المشفرة دوجكوين تقفز 50% أسواق المال عملات مشفرة بعد تغريدة ماسك.. العملة المشفرة دوجكوين تقفز 50%

من جانبها سترفع إندونيسيا الحظر هذا الشهر، في حين أن دولاً من بينها فرنسا، التي فرضت قيوداً على البيع على المكشوف في وقت مبكر من العام الماضي، أبقت على القيود لبضعة أشهر فقط.

قال، رئيس الأسواق الديناميكية في AMP Capital Investors، نادر نعيمي، الذي يدير صندوق أسهم قصير المدى، إن حظر البيع على المكشوف الممتد "مفاجئ بالنظر إلى أن كوريا في سوق صاعدة". "الهدف هو تجنب ضغوط البيع على المكشوف كما رأينا في الولايات المتحدة، لكن النتيجة غير المقصودة ستكون هبوطاً محتملاً في سيولة السوق."

تكدس المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، الذين تغذيهم منتديات Reddit، في الأسهم الخاسرة مثل جيم ستوب في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى الضغط على البائعين على المكشوف.

قال، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم في شركة Macquarie Investment، جيون كيونغ داي، إنه بدون البيع على المكشوف، "يتم الآن تأخير وتراكم الرهانات الهبوطية على الأسهم المبالغة في التقييم".

سيطر المتداولون الأفراد في كوريا على سوق الأسهم منذ حظر البيع على المكشوف وانتشار الوباء: فهم يمثلون الآن ما يقرب من 70% من إجمالي قيمة التداول، ارتفاعاً من 48% في عام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد