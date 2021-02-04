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محمد العريان: من هنا تأتي ثورة الأفراد على حيتان وول ستريت

العريان
الخبير الاقتصادي - محمد العريان
وول ستريت

محمد العريان: من هنا تأتي ثورة الأفراد على حيتان وول ستريت

قال إن المنظمين ممزقون الآن حماية المستثمر الصغير أو ملاحقة قضايا التلاعب

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دبي - العربية.نت

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قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن ظاهرة جنون التداولات التي تغذيها منصة التواصل الاجتماعي Reddit ضد لاعبي وول ستريت، مشيراً إلى استيعابه التام للأسباب وراء هذا الغضب.

في مقابلة مع ABC News، قال العريان إن جنون التجارة جاء من العدم وإن المنظمين ممزقون الآن بين السعي لحماية المستثمر الصغير أو ملاحقة قضايا التلاعب المحتمل بالسوق. وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وضع العريان العوامل وراء الخوف والغضب بين الشارعين "مين ستريت"، و"وول ستريت"، ملخصاً إياها بعدم المساواة في الثروة والدخل والفرص.

وأوضح العريان أن ثلاثة عوامل تفسر مدى ثقة صغار المستثمرين الأفراد لشن حرب ضد النظام المالي. أولاً: لديهم المزيد من الأموال، حيث تم تخفيض استهلاك الأسرة. ثانياً: وفر Reddit منتدى لهم للتنسيق. ثالثاً: Robinhood وشركات السمسرة الأخرى ذات الواجهات السهلة قللت من الحواجز أمام الدخول إلى السوق.

لكن هناك مخاطر مرتبطة بجنون التداولات المدفوعة بالسيولة غير المسبوقة التي تتناثر في الاقتصاد. ووفقاً لـ العريان "أعتقد أن الدرس المستفاد من السنوات القليلة الماضية هو أن الأساسيات جيدة، لكن هذا ليس ما يجعل الأسواق تتحرك".

مشيراً إلى الموجة الضخمة من السيولة والتي ستكسر في النهاية إلا أنها قد تأخذ بعض الوقت، وهو ما فصل الأسواق المالية عن الأساسيات.

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