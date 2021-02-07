بعد تنحي الرئيس التنفيذي والمؤسس لعملاق التجارة الإلكترونية، أمازون، عن منصبه- واختيار آندي جاسي، لقيادة "أمازون" في المستقبل، تظهر بعض الأمور التي يجب أن يضعها جاسي على رأس أولوياته للفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الشركة.

ووفقاً لما ذكره خبراء لموقع "Market Watch"، فإن الرئيس التنفيذي القادم لشركة أمازون، يحتاج إلى تحسين علاقات العمل وتقليل نفايات التغليف وتعزيز أهدافها المناخية إذا أرادت أن تكون شركة رائدة عالمياً من منظور بيئي واجتماعي وإداري. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وفي الواقع، يمكن أن يكون نموذج أمازون هو تكرار لنموذج أبل، والذي يعد رائداً في مجال الاستدامة بين الشركات الكبرى وفقاً للخبراء.

وبدأت أمازون في اتخاذ خطوات تشغيلية قوية مثل الاستثمار في السيارات الكهربائية لأسطولها وتشغيل مراكز البيانات حول الطاقة المتجددة، لكنها لا تزال متخلفة في ركائز الاستدامة الرئيسية الأخرى مثل قضايا مكان العمل، والتنوع العرقي والجنسي، فضلاً عن الكثير من العمل للحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يجعل استثمارات الصناديق التي تراعي معايير الاستثمار المسئول والصناديق المشتركة محدودة في أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة As You Sow، أندرو بيهار، وهي مجموعة غير ربحية تركز على الاستدامة، إن الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته جيف بيزوس، "قام بالفعل بالأشياء الصعبة، وأصعب الأشياء هي العمليات".

وفي رسالته إلى القوى العاملة في أمازون، حاول بيزوس تلميع أوراق اعتماده في مؤشر الاستدامة العالمي ESG، قائلاً: "عندما أصبحت أمازون كبيرة، قررنا استخدام قوتنا لقيادة القضايا الاجتماعية المهمة. مثالان عاليا التأثير: الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولار في الساعة وتعهد المناخ".

وشككت ناتاشا لامب، الشريك الإداري في Arjuna Capital، وهي شركة استثمارية مستدامة ومؤثرة تركز على قضايا مكان العمل للنساء والأشخاص الملونين، في ادعاء بيزوس بأنها رائدة في هذين المجالين، قائلة إن هناك ضغطاً كبيراً على الشركة لزيادة أجر العامل وتوقيع تعهد المناخ.

ورفعت أمازون الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في 2018 بعد سنوات من الانتقادات بأنها أساءت معاملة العمال وأجورهم منخفضة، وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب ما وصفه العمال بأنها ظروف صحية سيئة في الوباء. كما أنها تحارب محاولة تشكيل نقابات في مستودع في ألاباما.

وعلى الرغم من قيام أمازون بتثبيت حد أدنى أعلى للأجور، إلا أن MSCI تعتبر الشركة متأخرة عندما يتعلق الأمر بسلوك الشركات وإدارة العمل. بشكل عام، تمنح MSCI أمازون تصنيف BBB، قائلة إنه تصنيف متوسط.

"فرصة حقيقية" لتكون قائداً

قال بيهار إن شركة As You Sow قد أجرت مقابلات مع موظفي أمازون، حيث يرى أن الشركة لديها "فرصة حقيقية" لتكون رائدة في إدارة رأس المال البشري، مثل زيادة أجور الموظفين، وتحسين مزايا الرعاية الصحية، خاصة أثناء الوباء، والإجازة مدفوعة الأجر، وكذلك تحسين الجهود حول إدراج المساواة في التنوع.

فيما ترى، لامب، أنه مع انضمام رئيس تنفيذي جديد إلى مجلس الإدارة، فإنها تريد قدراً أكبر من الوضوح بشأن تحديد المساواة في الأجور بين الجنسين والتعامل مع التنوع ككل، مشيرة إلى أن هناك عدداً قليلاً جداً من النساء والأشخاص الملونين في الرتب العليا بالشركة. وتقول إن المساهمين الآخرين يطلبون تدقيقاً للإنصاف العرقي وممثل للعمال في مجلس الإدارة.

غزوات المناخ

عندما يتعلق الأمر بتعهدها الخاص بالمناخ، فإن أمازون تحقق بعض التقدم. قالت BloombergNEF ، إن أمازون كانت الشركة الرائدة في شراء الطاقة النظيفة في عام 2020، حيث وقعت 35 اتفاقية منفصلة لشراء الطاقة النظيفة، بإجمالي 5.1 جيجاوات من الطاقة، ارتفعت الآن إلى أكثر من 7.5 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما دفعها إلى التقدم على شركة "ألفابيت" المالكة لـ غوغل عند 6.6 جيجاوات و فيسبوك عند 5.9 جيجاوات كأكبر مشتر للطاقة النظيفة في العالم.

واستثمرت أمازون 440 مليون دولار في بدء تشغيل الشاحنات الكهربائية ريفيان Rivian . وارتفعت حجم انبعاثات الكربون التي تسببها أمازون بنسبة 15% في عام 2019.