.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بوسطن كونسلتينغ للعربية: الاستدامة البيئية إحدى أولويات دول الخليج

اقتصاد الخليج

بوسطن كونسلتينغ للعربية: الاستدامة البيئية إحدى أولويات دول الخليج

وضعتها السعودية كأولوية ضمن رئاستها لمجموعة العشرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المدير والشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG)، رامي رفيع، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن الشركات تستفيد من مبادرات الاستدامة البيئية، وأظهرت دراسة للمجموعة أن أثر الشركات على المجتمع عندما يكون مرتفعا يساهم في زيادة أرباحها، ويرفع تقييمها بنحو 15 إلى 20% مقارنة بالشركات العادية.

وأضاف رامي رفيع، أن الاستدامة البيئية أولوية لدى دول الخليج، ووضعتها السعودية كأولوية ضمن رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام 2020، ووضعتها دبي كأولوية لإكسبو 2021، وكذلك قطر لكأس العالم 2022.

وأظهر تقرير حديث لشركة Boston Consulting Group، زيادة مستوى الوعي العام في منطقة الخليج بشأن التحديات المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحا أن ذلك يعود إلى الأدوار التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات في دعم مبادرات الاستدامة البيئية.

وذكر التقرير أن 80% من المستهلكين في منطقة الخليج يرغبون باتباع نمط حياة مستدام، فيما يرى 44% من السكان أن للتغير المناخي أثرا مباشرا على حياتهم اليومية.

وقال رامي رفيع إن الاستدامة البيئية تؤثر على خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول.

وأشار إلى أن هناك أمثلة ناجحة في الاستدامة كأولوية للشركات، منها مجموعة ماجد الفطيم قررت تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام الطاقة المتجددة، وشركة المراعي، قررت تخفيض 3 آلاف طن عبوات بلاستيكية من منتجاتها، وإنشاء مصنع بالطاقة الشمسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد