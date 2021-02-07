في كوريا الجنوبية، أطلق مستثمرو التجزئة على كاثي وود لقب "شجرة الأموال"، بعد أن جمعت شركة إدارة الأصول التي تديرها، أرك لإدارة الاستثمار Ark Investment Management، استثمارات ضخمة.

تجاوزت أصول صناديق المؤشرات المتداول ETF، التي تديرها شركة Ark نحو 50 مليار دولار هذا الأسبوع، بزيادة من 3.6 مليار دولار فقط في هذا الوقت من العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

في عام 2021 وحده، قام المستثمرون بضخ ما يقرب من 11 مليار دولار في عائلة صناديق وود.

تصدر صناديق المؤشرات التابعة لـ"وود"، منتجات نمطية تتبع شركات في قطاعات مثل علم الجينوم، والتكنولوجيا المالية.

شجرة الأموال

في كوريا الجنوبية، يتزاحم المتداولون الأفراد لشراء وثائق صناديق المؤشرات النمطية، وأصبحت كاثي وود أحد المشاهير، حيث يتم الإشارة إليها في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بـ "돈나무"، والتي تُترجم تقريباً باسم "شجرة المال".

نما صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) الخاصة بها بنسبة 19% بالفعل هذا العام، بالإضافة إلى زيادة 149% في عام 2020.

نظراً للطلب الشعبي، أطلقت Ark مؤخراً مجموعة من متاجر التجزئة التي تعمل على بيع الملابس. تشمل العروض قمصاناً عليها عبارة "الإيمان ينتصر"، وقبعات بيسبول مع "كن مبتكرا"، وملابس أطفال تحمل عبارة "استثمر في المستقبل".

تلاشى الجاذبية قليلاً الأسبوع الماضي حيث سرقت شركة جيم ستوب العناوين الرئيسية ولم يتلق صندوق ARKK الرئيسي تدفقات لمدة أربعة أيام، كما تتزايد صفقات البيع في الصندوق الذي تبلغ قيمته 25.4 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن التعرف على اسم وود في تزايد، وختم موافقتها كافٍ لتحريك أسعار الأسهم. أدى إدراجها لشركة DraftKings في صندوق ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) إلى تعزيز أسهم شركة المراهنات الرياضية بنسبة 8.6% في وقت سابق من هذا الأسبوع.