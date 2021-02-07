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"روشن" توقع عقودا بـ933 مليون دولار لتطوير أولى مشاريعها بالرياض 

روشن

"روشن" توقع عقودا بـ933 مليون دولار لتطوير أولى مشاريعها بالرياض 

عبر سبع شراكات استراتيجية

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دبي - العربية.نت

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تعمل شركة روشن السعودية، المطور العقاري التابع لصندوق الاستثمارات العامة، على تطوير أولى مراحل أحيائها المتكاملة في مدينة الرياض.

ووقعت روشن عقود شراكة بقيمة 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) لتطوير المرحلة الأولى من الحي، وذلك عبر سبع شراكات استراتيجية.

وتمتد مساحة الحي على 20 مليون متر مربع، ليضم أكثر من ثلاثين ألف منزل، منها 4 آلاف منزل في المرحلة الأولى. وتم تصميم الحي بشكل يضمن تصاميم معمارية حضرية حديثة مع الحفاظ على التصاميم المستلهمة من تراث السعودية.

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وستكون المنازل متاحة للبيع على الخارطة بحلول منتصف العام الجاري، الأمر الذي يوفر للمستثمرين والملاك فرصة لتملك منازل بمعايير متميزة في موقع استراتيجي في العاصمة الرياض.

ويذكر أن روشن قد بدأت مطلع ديسمبر 2020، أعمال الإنشاءات في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وذلك ضمن خطة لتطوير مجتمعات وأحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى 10 سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من مشروعها في العاصمة السعودية.

من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية على أن يتم بناء 4 آلاف وحدة سكنية منها خلال المرحلة الأولى.

وستكون الوحدات السكنية متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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