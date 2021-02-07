بحلول نهاية هذا العقد، ستكون أكثر من 80% من جميع السيارات المبيعة من قبل بورش أوتوموبيل هولدنج، كهربائية، حسبما صرح الرئيس التنفيذي، أوليفر بلوم، لـ Bild am Sonntag في مقابلة نشرت يوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي قوله، إن هذا سيشمل متغيرات كهربائية وهجينة بالكامل، بينما ستواصل بورش تقديم طرازها 911 مع محركات الاحتراق الداخلي، وإن كانت قادرة على التعامل مع الوقود الاصطناعي.

وقالت بورش في وقت سابق، إنها تتوقع أن تكون نصف السيارات التي تبيعها بحلول عام 2025 كهربائية، وفق ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكر بلوم، أن بورش ستستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة 18.1 مليار دولار في كهربة سياراتها.

تم شحن 20 ألف سيارة من طراز تايكان الذي يعمل بالكهرباء بالكامل والذي يبدأ سعره من 80 ألف يورو، للعملاء العام الماضي.