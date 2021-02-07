يعمل اثنان من أكبر مشغلي توصيل الطعام في الشرق الأوسط على خفض تكاليف العمولات المرتفعة التي تنتقدها المطاعم المتعثرة وتعتبرها محاولة لتعطيل سوق حجمه 3 مليارات دولار.

قال تطبيق كريم Careem، الذي استحوذت عليه شركة أوبر Uber مقابل 3.1 مليار دولار في عام 2019، إنه سيستبدل نظام العمولة على أساس نسبة مئوية برسوم اشتراك شهرية ثابتة جديدة للتجار في تطبيقه، والذي يشمل خدمات النقل، وتوصيل الطعام، والتسوق وتأجير الدراجات.

من جانبها قالت نون، وهي مشروع مشترك للتجارة الإلكترونية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي والمستثمرين الإماراتيين، للشركاء الأسبوع الماضي إن تطبيق Noon Food سيقلل من العمولات التي يحصل عليها تطبيقا ديليفرو، وطلبات. وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تشتكي منافذ الطعام في المنطقة من العمولات التي تصل إلى 35% التي تفرضها منصات التوصيل، حتى مع نمو سوق توصيل الطعام في الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 15% سنوياً.

أدت عمليات الإغلاق الإقليمية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا إلى تدمير قطاعات واسعة من صناعات الضيافة والترفيه، مما تسبب في العديد من عمليات الإغلاق والتسريح.

قالت كريم إن نموذجها الجديد القائم على رسوم الاشتراك، والذي يتم طرحه في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سيعيد ما لا يقل عن 5% من القيمة على الطلبات الصغيرة، وترتفع إلى أكثر من 17% على الطلبات الكبيرة، مما يمنح التجار "حصة أكبر بكثير من الكعكة".

أوضح شيخة أن توصيل الطعام قد نما أربعة أضعاف منذ اندلاع الوباء، وهو يمثل الآن ما يقرب من ثلث الأعمال على ما يسمى بـ superapp من Careem - والتي توسعت لتتجاوز أصولها في خدمات النقل إلى عروض أخرى بما في ذلك البقالة والمدفوعات وتأجير الدراجات.

تعافى نظام الركوب التشاركي، الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، بمعدل نمو يبلغ عشرة أضعاف منذ أدنى مستوياته في مايو الماضي، لكنه لا يزال يتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام.