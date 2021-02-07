اختارت حكومة المملكة المتحدة ثلاث شركات محلية لإجراء اختبارات كوفيد-19 السريعة لتقليل الاعتماد على المنتجين الأجانب والاستعداد لتفشي الأمراض المعدية في المستقبل، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الصحيفة نقلاً عن شخصين لم تحدد هويتهما تم إطلاعهما على القرار، إن وزارة الصحة اختارت أدوات تشخيص أوميغا، وشور سكرين، وغلوبل أكسيس المدرجة في لندن.

وستنتج الشركات ما يصل إلى مليوني جهاز إضافي أسبوعياً للبلاد، وفقاً للتقرير.

وقالت وزارة الصحة إن استراتيجيتها للمشتريات تضمن أن لدى المملكة المتحدة إمدادات لكل من اختبار الأعراض الحالي والبرنامج الموسع لفحص الأعراض.

وامتنعت الشركات عن التعليق لصحيفة فاينانشيال تايمز على العقود مع الحكومة.