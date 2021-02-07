تخطط دبي لتطعيم جميع البالغين المؤهلين بحلول نهاية العام، حيث يستخدم مركز الأعمال في الشرق الأوسط مجموعة متنوعة من اللقاحات، مع تطبيق قيود على الحركة لاحتواء فيروس كورونا.

وقال رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، عامر شريف، لتلفزيون بلومبرغ، "نخطط لتطعيم 100% من البالغين المؤهلين بحلول نهاية الربع الرابع من هذا العام"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

تضاعفت الحالات اليومية في الإمارات العربية المتحدة، أربع مرات منذ نوفمبر مع انفتاح الدولة على السفر وتخفيف القيود على الحركة، أجبرت زيادة الحالات على العودة لسياسة فرض قيود على الحركة والفنادق والسفر الجوي.

في حين أن الحالات قد قفزت في الأشهر الأخيرة، فقد أطلقت الإمارات أيضاً برنامجاً قوياً للتلقيح.

تم تقديم 4.2 مليون جرعة لقاح لإجمالي عدد السكان البالغ 10 ملايين نسمة، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم لكل 100 شخص على مستوى العالم.

وقال شريف: "النهج الحالي للبلد هو أننا نوفر للناس أي لقاحات خضعت للتجارب السريرية، وفي نفس الوقت نتشارك مع كيانات مختلفة لتعزيز هذه الصناعة.

وافقت الإمارات العربية المتحدة على اللقاحات التي طورتها شركة فايزر وبيونتيك، بالإضافة إلى لقاح سينوفارم الصينية. كما أنها منحت ترخيص لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام في حالات الطوارئ، بينما تلقت دبي الأسبوع الماضي الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا من الهند.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تكمن الأولوية الآن في تحقيق التوازن. وقال شريف: "نحتاج إلى التأكد من أننا نحقق التوازن بين عدد الحالات، وكذلك الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا".