كان إيداعاً تنظيمياً روتينياً، يجب أن تقوم صناديق التحوط به كل ثلاثة أشهر، عندما أظهر ملفين كابيتال يده لأول مرة.

أظهر ملف الإيداع وفقاً لنموذج 13F، الذي تم تقديمه يوم 14 أغسطس من العام الماضي 91 مركزاً في الأسهم بنهاية الربع الثاني، بما في ذلك مايكروسوف، وأمازون، وكروكس، ودومينوز بيتزا، ورهان غير ضار كما يبدو على أسهم متجر تجزئة الألعاب جيم ستوب.

لم يكن من الملحوظ أن يعتقد صندوق التحوط في نيويورك، أن أسهم جيم ستوب ستكون سبب الكارثة، في ظل وجود العديد من المراهنين على هبوط السهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قام محللو وول ستريت ببيع التحليلات على الأسهم وبدا آفاق بائع التجزئة قاتمة حيث تحول الجميع لخفض التقييم، لكن ملفين قررت استخدام سوق الخيارات للمراهنة، والذي أجبره على الكشف عن المركز.

لم يكن مستخدم Reddit ذو عيني النسر المسمى Stonksflyingup هو الشخص الوحيد الذي اكتشف موقف ملفين، لكن ربما كان الأكثر بصيرة. في مقطع فيديو بتاريخ 27 أكتوبر تم نشره على لوحة رسائل WallStreetBets – بعنوان "عُسر جيم ستوب ونهاية ملفين كابيتال"، شبه ملفين بمفاعل تشيرنوبل والذي كاد أن ينفجر.

في غضون ستة أشهر، تم القضاء على نصف صندوق ملفين البالغة قيمته 13 مليار دولار.

أثارت القصة السؤال الأكثر إثارة حول سبب ترك ملفين نفسه مكشوفاً ولماذا لم ينسحب من مركزه المفتوح في وقت سابق - وهي الأسئلة التي سيتعين عليه في النهاية الإجابة عليها لعملائه.

كانت جيم ستوب هدفاً مفضلاً للبائعين على المكشوف لبعض الوقت. كانت نسبة الأسهم المقترضة لدعم تلك المراكز القصيرة بين 50 و100% من إجمالي أسهم الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لـ IHS Markit. تم تداول الأسهم بين 3 دولارات و6 دولارات.

قال أحد البائعين على المكشوف: "نشعر بعدم الارتياح حقاً إذا كان لدى أحد صفقاتنا القصيرة نسبة فائدة قصيرة تبلغ 10%". كلما ارتفعت الفائدة على المكشوف، زادت المخاطر، لأنه إذا اندفع الجميع للخروج من مراكزهم في الحال، فإن الارتفاع المفاجئ في الطلب على إعادة شراء الأسهم سيدفع السعر إلى الأعلى.

أظهر ملف ملفين في أغسطس، أنه يمتلك خيارات بيع بقيمة 3.4 مليون سهم من جيم ستوب، وهي أدوات ترتفع قيمتها مع انخفاض السهم.

وكشف الإيداع ربع السنوي التالي عن شيء آخر: كان ملفين يتضاعف، حيث نما مركز خيارات ملفين إلى 5.4 مليون سهم خلال الربع الثالث، وفقاً لـ 13F المنشور في 16 نوفمبر، حتى مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 135%، إلى 10.20 دولار.

أصبحت المشاركات حول ملفين على موقع Reddit أكثر تواتراً حيث أعلن التجار في المنتدى الحرب على صندوق التحوط من خلال الوعد بدفع الأسهم "إلى القمر".

غالباً ما ينظر مديرو الصناديق المتخصصون في الاستثمار في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها إلى أكثر الشركات التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير لتحديد المرشحين المحتملين، لأنه مع اندفاع البائعين على المكشوف إلى التخارج يمكن أن يساعد في رفع الأسعار أبعد وأسرع.

رغم خسائر ملفين، إلا أن سهم جيم ستوب يبدوا منفصلاً عن واقعه، حيث خسرت الشركة 275 مليون دولار خلال العام الماضي، ورغم ضم رئيس شركة Cheewy.com، في مجلس الإدارة لرقمنة عمليات الشركة، إلا أن مستويات الأسعار التي وصلت إليها لا يزال بعيداً جداً عما يمكن أن تحققه على المدى المنظور.

أشار Senvest، وهو صندوق تحوط آخر في نيويورك، إلى الفائدة القصيرة عندما اشترى في جيم ستوب في سبتمبر، على سبيل المثال، وفقاً لمقابلة أجراها مؤسسوها لصحيفة وول ستريت جورنال، والتي كشفت عن مكاسبهم البالغة 700 مليون دولار على السهم.

عندما أجبر غابي بلوتكين، مؤسس "ملفين كابيتال"، على الخروج من رهانه ضد جيم ستوب الأسبوع الماضي، بلغت الأسهم ذروتها عند 483 دولار، بزيادة قدرها 11000% منذ الربع الثاني من العام الماضي.