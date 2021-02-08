كانت الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا القاتل هي أسوأ أزمة شهدتها صناعة البترول على الإطلاق. انهار الطلب على الوقود بمقدار الخُمس، وتراجعت الأسعار إلى ما دون الصفر، وقاتل المنتجون بضراوة على العملاء، وتدفقت أكثر من مليار برميل فائض في صهاريج التخزين حول العالم.

ومع ذلك، كان خروج النفط من الكارثة صارخاً. وارتفعت العقود الآجلة إلى أعلى مستوى لها في عام واحد بالقرب من 60 دولار للبرميل في لندن الأسبوع الماضي حيث تجاوز الاستهلاك الصيني مستويات ما قبل الفيروس، واستعاد طرح اللقاح الثقة، وحافظت منظمة أوبك وحلفاؤها على قيود صارمة على الإمدادات.

ومع استمرار الضغط على الاقتصادات الغربية بسبب ارتفاع عدد الوفيات وعمليات الإغلاق، لا يزال الطلب على وقود النقل - لا سيما في مجال الطيران - منخفضاً. لكنه مرتفع بالنسبة للمنتجات البترولية التي تلبي احتياجات مجتمع يعمل ويستهلك في المنزل - تلك التي تعمل على تزويد السفن بالطاقة، وتصنيع البلاستيك، وتشغيل المدافئ الخارجية.

وقال رئيس أبحاث السلع في سيتي غروب، إد مورس "إن الانتعاش يسير بمعدل أسرع مما يعتقده الناس". "إن تعافي الطلب سيبدو ممتازاً. سحب المخزون أكبر بكثير مما يُعتقد".

الانعكاس المفاجئ في الأسعار طوق نجاة لمجموعة المنتجين، حيث يقدم للشركات الكبرى مثل "إكسون موبيل"، و"بي بي" بصيص أمل بعد عام شاق، بالنسبة لدول مثل العراق وأنغولا، التي سعت للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي لتهدئة الأزمات الاقتصادية، فإن هذا يمثل شريان الحياة.

إغراق المخزونات

أقوى علامة على الانتعاش هي واحدة من أكثر العلامات الباطنية، هيكل سعر يعرف بالتخلف. اكتسبت العقود الآجلة قصيرة الأجل علاوة كبيرة مقارنة بالأشهر اللاحقة، مما يشير إلى تقلص الإمدادات الفورية بسرعة.

أحد المقاييس التي يراقبها تجار النفط الخام عن كثب، الفرق بين العقود القائمة على تسوية خام برنت لبحر الشمال في ديسمبر مقابل تلك التي تم تسويتها في العام التالي، والتي ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين عند 2.84 دولار للبرميل.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية، أن المخزونات العالمية تراجعت بنحو 300 مليون برميل منذ أن أجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها تخفيضات كبيرة في الإنتاج في مايو.

ويتوقع الكارتل أنه سيستنفد 82 مليون برميل أخرى هذا الربع، مما يدفع المخزونات في الدول الصناعية إلى الانخفاض إلى متوسط ​​الخمس سنوات بحلول أغسطس.

وتؤثر المخزونات المتضخمة على أسعار النفط، لذا فإن التخلص من هذا الثقل قد يمهد الطريق لمزيد من الانتعاش.

الانتعاش الآسيوي

إحدى القوى الدافعة لهذا التحول السريع هي انتعاش استهلاك النفط، لا سيما في آسيا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، بن فان بيردن، في مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ الأسبوع الماضي: "لم تتحقق الصين انتعاشاً على شكل حرف V فحسب، بل إنها عادت بالفعل إلى وضع نمو كبير. نحن متفائلون جدا بشأن ما نراه في الصين". وفقا لما اطلعت عليه "العربية.نت".

سمح نجاح أكبر مستورد للخام في العالم في احتواء فيروس كورونا باستئناف سريع للنشاط الاقتصادي. أظهرت البيانات الحكومية انخفاضاً قياسياً في المخزونات في ديسمبر مع زيادة أحجام المعالجة.

وفي الهند، عاد استهلاك الوقود إلى المستويات الطبيعية حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى استخدام المزيد من وقود الطهي والبنزين. وأظهرت بيانات أولية من وزارة النفط أن الطلب على المنتجات النفطية في البلاد في ديسمبر كان أقل بنسبة 1.4٪ عن مستوياته قبل عام.

التسوق من المنزل

يقوم المستهلكون بتحويل الإنفاق من العطلات ووجبات المطاعم نحو طلبات التوصيل المنزلية، ما يستلزم ذلك شحن الصناديق، والحمولات عبر الكوكب، ويحفز الطلب على الديزل لتشغيل السفن والشاحنات وقطارات الشحن.

يتوقف الناس عن التسوق في متاجر البيع بالتجزئة ويبدأون التسوق من المنزل.

عوارض هامة

تعمل طفرة التجارة على رفع الهيدروكربونات الأخرى أيضاً، حيث يرتفع الطلب على مواد التعبئة والتغليف اللازمة لجميع عمليات التسليم على زيادة الطلب على النافتا المستخدم في البلاستيك. عادةً ما يتم تداول المنتج النفطي بخصم على خام برنت، وبعلاوة نادرة تبلغ 30 سنتاً للبرميل - وهو الأقوى من الناحية الموسمية في خمس سنوات على الأقل، وفقاً لـ DV Trading.

أبلغت شركات الكيماويات العملاقة مثل Dow و BASF عن أرباح وفيرة وسط ازدهار البلاستيك، بينما لاحظت مصافي التكرير مثل OMV AG النمساوية أيضاً طلباً قوياً.

تجميد كبير

عزز موجة الطقس البارد الاستثنائي هذا الشتاء، الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يومياً، حيث أدى الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي إلى التحول إلى مولدات الديزل من أجل الطاقة، وفقاً لشركة Goldman Sachs Group Inc.، كما أدى إلى زيادة شراء البروبان، المستخدم في السخانات التي أصبحت منتشرة في الخارج. الحانات والمطاعم في أجزاء من الولايات المتحدة حيث لا يُنصح بتناول الطعام في الداخل.

من نواح كثيرة، يتعافى السوق، لكنه لم يتعافى تماماً، قال فان بيردن من شركة "شل"، إن استهلاك النفط العالمي لا يزال منخفضا بنحو 5٪ إلى 7٪ عن العام الماضي. ويرجع معظم ذلك إلى الخسارة المستمرة في الطلب على وقود الطائرات، مع انخفاض حركة المسافرين الجويين بنسبة 70٪ عن مستويات العام الماضي اعتباراً من ديسمبر، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

حتى الاستهلاك الصيني يواجه رياحاً معاكسة، حيث تفرض العدوى الجديدة عمليات إغلاق جديدة، ولا تشجع الحكومة السفر الذي يُشاهد عادة خلال العام القمري الجديد. تؤدي مواطن الخلل في انتشار اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وخطر حدوث طفرات فيروسية أكثر خطورة، إلى تفاقم المخاوف من حدوث انتكاس آخر في السوق.

قالت كبيرة محللي النفط في شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس المحدودة، أمريتا سين، إن هناك عدداً كبيراً من أوجه عدم اليقين بشأن الطلب.

أوبك + وتسريع الطلب

ومع ذلك، تم تعويض هذه المخاوف إلى حد كبير من خلال العامل الكبير الآخر في إعادة تأهيل السوق: التخفيضات الهائلة في العرض التي قام بها تحالف المنتجين المكون من 23 دولة والمعروف باسم أوبك +.

وأدت استجابة الكارتل لفيروس كورونا إلى توحيد الجهود وخفض الإنتاج بمقدار غير مسبوق قدره 10 ملايين برميل يومياً، أو حوالي 10٪ من الإمدادات العالمية.

أعادت أوبك + جزءاً من ذلك النفط إلى السوق في أغسطس، لكنها تركز الآن بوضوح على تسريع القضاء على فائض مخزون النفط. ستستمر المجموعة في التوقف عن العمل بحوالي 7 ملايين برميل يومياً لمدة شهرين آخرين، قبل التفكير فيما إذا كان سيتم تخفيف التخفيضات تدريجياً. في غضون ذلك، يقوم السعوديون بتخفيض إضافي بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير ومارس لتحفيز التعافي.