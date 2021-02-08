قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيقاف تداول أسهمها اعتبارا من الخميس المقبل، الموافق 11 فبراير الجاري، وذلك لحين الانتهاء من عملية التقسيم الأفقي لأصولها.

وستتضمن عملية التقسيم فصل بنك الاستثمار بلتون وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في كيان جديد عبارة عن شركة منقسمة تحمل اسم أوراسكوم المالية القابضة، وفق ما ذكرته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أمس.

وأشار الإفصاح إلى إيقاف التعامل على شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن أيضا، وذلك حتى تنفيذ الانقسام وقيد أسهم الشركة المنقسمة وبدء التداول عليها، واستئناف التداول على الشركة القاسمة.

ومن المقرر أن تتيح شركة أوراسكوم المالية المقيدة في البورصة المصرية، الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في بعض شركات الخدمات المالية الكبرى في السوق المصرية، ومنها شركتا بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى الشركات الجديدة المزمع تأسيسها للعمل في نفس المجال.

وستحتفظ أوراسكوم للاستثمار بعد التقسيم بملكية أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية المسؤولة عن تطوير هضبة الجيزة والأصول القديمة، التي تتضمن شبكة محمول في كوريا الشمالية، وستحتفظ بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة التسع التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة إلى جانب شركة شقيقة واحدة.

وجرى الإعلان لأول مرة عن مقترح تقسيم أوراسكوم للاستثمار القابضة أفقيا في يوليو 2020، إلى شركتين هما "أوراسكوم للاستثمار القابضة" و"أوراسكوم المالية القابضة". ومن المقرر أن تظل أوراسكوم للاستثمار مقيدة بالبورصة المصرية برأسمال مرخص يبلغ 2.5 مليار جنيه.

وفق نشرة "إنتربرايز"، فمن المتوقع إتمام الانقسام بنهاية الشهر الجاري، حسبما ذكر أنسي نجيب ساويرس الذي يقود أوراسكوم المالية القابضة.

وفيما يتعلق بالخطوة التالية، فإنه بمجرد الانتهاء من التقسيم الأفقي، ستقوم أوراسكوم للاستثمار القابضة بتخفيض رأس مالها واستئناف التداول على أسهمها بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية، وفي المقابل سيتم قيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة وبدء التداول على أسهمها بشكل منفصل.