نفت شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار ما تداولته بعض الصحف ومواقع الإنترنت من أخبار تتضمن قيام الشركة بتوقيع مذكرة مبدئية مع بنك القاهرة للاستحواذ على شركة اتش سي للأوراق المالية هي أخبار عارية تماماً من الصحة.

وتوضح شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ما تناولته هذه الصحف هو مجرد كلام مرسل مجهول المصدر، حيث يجب أن تكون الأخبار منسوبة لمصدر واضح ومعلوم، خاصة وإن كانت تتعلق بحقوق مساهمين تحرص الشركة على رعايتها بكافة الطرق والوسائل.

وتلفت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى أنها تؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام والإعلاميون في توعية الرأي العام، وأنها حريصة على التعامل بشفافية مع كافة وسائل الإعلام والتواصل الدائم مع الإعلاميين، وأنها تمتلك الاستعداد الدائم للرد على كافة استفساراتهم وتوضيح كافة الأخبار المتعلقة بعمل الشركة طبقا للقواعد المعمول بها والأعراف المتبعة في مثل هذه الأمور.

وتعود شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار لتؤكد مرة أخرى أنها تحتفظ بحقها في الرد وحقها أيضاً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر أخبارا غير صحيحة، دون الرجوع إلى إدارة الشركة.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن تقدم بنك القاهرة بعرض للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة إتش سي للأوراق المالية.

وقالت مصادر قريبة الصلة من المفاوضات إنه، تم توقيع مذكرة مبدئية بين الجانبين للاستحواذ، كما بدأ البنك في إجراء عمليات الفحص النافي للجهالة الذي من المقرر الانتهاء منها خلال أسابيع.

وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة "البورصة" المصرية، وفق مصادر لم تعلن عنها، وجود عروض منافسة، دون الكشف عن الجهات المتنافسة للاستحواذ على الشركة، فيما أكدت المصادر، أن بنك القاهرة الأقرب لتنفيذ الصفقة، حيث سُمح للبنك بالبدء في عمليات الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن رجل الأعمال حسين شكري، رئيس مجلس الإدارة، قد أنهى في وقت سابق استحواذه على حصة البنك الأهلي السعودي البالغة 30% بالشركة بهدف إتمام عملية البيع الأصلية للشركة.