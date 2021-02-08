تتمتع الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية بسمعة طيبة في زعزعة حراس الثروة والسلطة الذين سيكونون في متناول اليد في دورها الجديد.

خلال جهود نغوزي أوكونغو إيويالا لاجتثاث الفساد خلال فترة عملها الأولى كوزيرة مالية في نيجيريا، أطلق عليها معارضو خططها لقب "أوكونغو واهالا" - "أوكونغو صانعة المشاكل".

اكتسبت اقتصادية التنمية البالغة من العمر 66 عاماً هذا اللقب والذي يعد صحيحاً من حيث الشكل، افتقارها إلى الخبرة في المفاوضات التجارية جعلها هدفاً لاستخدام الفيتو الأميركي لعدم تعيينها خلال إدارة ترمب، رغم تأييد لجنة الاختيار التابعة للمنظمة وجميع الدول الأعضاء الأخرى تقريباً.

بمباركة إدارة الرئيس جو بايدن بعد انسحاب المرشح الآخر، تستعد أوكونغو إيويلا لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تقود منظمة التجارة العالمية في تاريخها الممتد 25 عاماً. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة: "إنها هذه المرأة الرائعة، الناعمة، اللطيفة للغاية التي لديها مقاربة أصيلة للمشاكل، لكن، تحت هذا القفاز الناعم، هناك يد قوية وإرادة قوية وراءها". "إنها ستهز المكان."

أوراق اعتماد الأزمة

منظمة التجارة العالمية بحاجة ماسة إلى التغيير. إن الهيئة التجارية التي تتخذ من جنيف مقراً لها معطلة إلى حد كبير وجميع الركائز الثلاث لعملها مهددة. لقد تم التشكيك في فائدتها حيث أن العلامة التجارية الصينية لرأسمالية الدولة تزيد من أثرها على الاقتصاد العالمي، مما يثير الانتقادات من بروكسل إلى برازيليا.

وجاء الوباء ليعمق الاضطرابات، وكان العمل الأكثر جوهرية لمنظمة التجارة العالمية قد توقف تقريباً العام الماضي ودفع المدير العام السابق للاستقالة بشكل غير متوقع.

تخطط منظمة التجارة العالمية لعقد اجتماع في الأيام المقبلة حيث سينظر أعضاؤها في القرار النهائي بشأن ترشيح أوكونغو إيويالا. إذا لم يعارضها أي من أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضواً، فسيتم تعيينها لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة أربع سنوات في عام 2025.

جدول الأعمال المطول لمنظمة التجارة العالمية

تعهدت إيويالا، بإيجاد أرضية مشتركة بين أعضاء الهيئة التجارية المتباينة. وتأمل في تحقيق بعض المكاسب التفاوضية المبكرة - مثل اتفاق متعدد الأطراف للحد من الإعانات الضارة لصيد الأسماك - كوسيلة لاستعادة الثقة وبناء الزخم لصفقات أكبر.

كما أنها متفائلة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاقية لإدارة سوق التجارة الإلكترونية العالمي البالغة قيمته 26 تريليون دولار، والتي يمكن أن تقلل من العقبات العابرة للحدود لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل فيسبوك، وأبل، وأمازون، وغيرها.

خلال حملتها للحصول على الوظيفة، صورت إيويالا، نفسها على أنها خارجية تجارية ووسيط قوي في التمويل العالمي، مشيرة إلى اتفاقية عام 2005، حيث ساعدت في تأمين شطب 18 مليار دولار من ديون نيجيريا إلى نادي باريس.

أقنعت إيويالا، المتشككين وقتها - مثل الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش - أنه على الرغم من ارتفاع سعر النفط الخام في ذلك الوقت، فإن عائدات نيجيريا النفطية البالغة 25 مليار دولار لم تصل إلا إلى 50 سنتاً يومياً لكل نيجيري، وكان تخفيف الديون ضرورياً لوضع نيجيريا على المسار الصحيح.

قال ديفيد دي فيرانتي، الذي عمل معها في البنك الدولي: "كانت الطريقة التي توصلت بها إلى صفقة الديون مذهلة". "قلة قليلة من الناس يمكن أن تفعل ذلك."

حياة غير عادية

تخرجت أوكونغو إيويالا بتقدير امتياز من جامعة هارفارد عام 1976 وحصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1981.

بعد انتقالها إلى واشنطن، سرعان ما ارتقت في صفوف البنك الدولي وفي عام 2013 عُينت مديرةً إدارية - أعلى منصب غير منتخب في المنظمة.

حتى وقت قريب، عملت إيويالا كرئيسة لمجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهي تجربة يمكن أن تساعد منظمة التجارة العالمية في الإبحار في الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.