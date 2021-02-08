أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن نية بنك مصر التقدم بعرض شراء لشركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية بسعر 4.70 جنيه.

وجارٍ إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء، وعليه تقرر إعادة التعامل على السهم مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تبلغ قيمة الشركة المزمع الاستحواذ عليها نحو 4.7 مليار جنيه (نحو 300 مليون دولار)، إذ يبلغ عدد أسهم سي آي كابيتال مليار سهم.

وبرأي مدير تعاملات المؤسسات المحلية في الرواد لتداول الأوراق المالية محمد كمال، في مقابلة مع "العربية"، فإن هذه الخطوة قد تفسر في توجه حكومي جديد نحو الشركات العاملة في الأوراق المالية.

وشدد على أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في السوق في تفعيل وتنشيط التعامل مع شركات التداول في الأوراق المالية، متوقعا المزيد من الاستحواذات في الفترة المقبلة من قبل بنوك حكومية على شركات التداول في الأوراق المالية.

وردا على سؤال، اعتبر كمال أن سعر 4.7 جنيه للسهم هو سعر عادل لتقييم سهم شركة "سي آي كابيتال"، متوقعا أن بنك مصر يستهدف رفع حصته من 24% حاليا إلى حصة كاملة في شركة "سي آي كابيتال".