.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

بيتكوين

بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

تسلا تقول إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن قالت شركة تسلا إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.

وقفزت الأسعار لتلامس مستويات الـ45 ألف دولاراً، في تعاملات اليوم الإثنين في لندن.

هذه القفزات جاءت بعد أن إعلان شركة تسلا عن قبولها بيتكوين كجزء من تحديث لسياستها الاستثمارية، وفقاً لإحدى الوثائق.

أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 50% في 2020 لـ1.5 مليار ريال شركات بنوك السعودية أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 50% في 2020 لـ1.5 مليار ريال

ويعتبر ذلك علامة أخرى على أن العملة المشفرة تكتسب قوة جذب واسعة كنوع من الاستثمار.

غالباً ما يروج المتحمسون للأصل الرقمي باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم ومخزناً للقيمة في عالم غارق في الحوافز وطباعة الأموال من البنك المركزي المتفشي.

قال كبير محللي السوق في وسيط الفوركس أواندا كورب، إدوارد مويا، "إذا استمر اهتمام المؤسسات والشركات في النمو خلال الشهر المقبل، فيمكن أن تستهدف بيتكوين مستوى 45000 دولار".

ندم إيلون ماسك

وقبل أيام أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، أنه من مؤيدي العملة المشفرة بيتكوين.

قال ماسك: "حاول العديد من أصدقائي إقناعي بالانخراط في بيتكوين لفترة طويلة".

وأوضح أنه تناول ذات مرة شريحة من "كعكة بيتكوين" التي قدمها له أحد الأصدقاء في عام 2013، وأنه "من الواضح أنه كان عليه على الأقل شراء بعض عملات بيتكوين قبل ثماني سنوات".

أضاف ماسك: "أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين".

مديرو أصول بنصف تريليون دولار

وقبل أيام أظهرت نتائج استطلاع بنك أوف أميركا لعملائه من المستثمرين والذين تتجاوز أصولهم حاجز النصف تريليون دولار توقعات باستمرار الزخم على تداولات بيتكوين خلال الفترة المقبلة بعد حمى الشراء التي انتابت المستثمرين العام الماضي والتي تسببت في مكاسب قياسية للعملة المشفرة خلال العام الماضي بلغت نحو 400%.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها استعرضت خلاله مقتطفات من التقرير إنه للمرة الأولى منذ العام 2017 التي يجمع فيها عملاء بنك أو أميركا والبالغة أصولهم نحو 561 مليار دولار على أن بيتكوين هو الأصل الاستثماري الأكثر تداولا وسط حالة غير مسبوقة من المضاربات تجتاح وول ستريت على العملة المشفرة.

وتابع التقرير "المستثمرون المستطلعة آراؤهم من قبل البنك هذا الشهر يرون إشارات على أن المراكز طويلة الأجل في العملة المشفرة الأكبر على الإطلاق قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت يتوجه فيه المستثمرون الأفراد والمؤسسات على حد سواء نحو اللحاق بموجة صعود العملة المشفرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد