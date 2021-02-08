ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن قالت شركة تسلا إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.

وقفزت الأسعار لتلامس مستويات الـ45 ألف دولاراً، في تعاملات اليوم الإثنين في لندن.

هذه القفزات جاءت بعد أن إعلان شركة تسلا عن قبولها بيتكوين كجزء من تحديث لسياستها الاستثمارية، وفقاً لإحدى الوثائق.

ويعتبر ذلك علامة أخرى على أن العملة المشفرة تكتسب قوة جذب واسعة كنوع من الاستثمار.

غالباً ما يروج المتحمسون للأصل الرقمي باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم ومخزناً للقيمة في عالم غارق في الحوافز وطباعة الأموال من البنك المركزي المتفشي.

قال كبير محللي السوق في وسيط الفوركس أواندا كورب، إدوارد مويا، "إذا استمر اهتمام المؤسسات والشركات في النمو خلال الشهر المقبل، فيمكن أن تستهدف بيتكوين مستوى 45000 دولار".

ندم إيلون ماسك

وقبل أيام أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، أنه من مؤيدي العملة المشفرة بيتكوين.

قال ماسك: "حاول العديد من أصدقائي إقناعي بالانخراط في بيتكوين لفترة طويلة".

وأوضح أنه تناول ذات مرة شريحة من "كعكة بيتكوين" التي قدمها له أحد الأصدقاء في عام 2013، وأنه "من الواضح أنه كان عليه على الأقل شراء بعض عملات بيتكوين قبل ثماني سنوات".

أضاف ماسك: "أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين".

مديرو أصول بنصف تريليون دولار

وقبل أيام أظهرت نتائج استطلاع بنك أوف أميركا لعملائه من المستثمرين والذين تتجاوز أصولهم حاجز النصف تريليون دولار توقعات باستمرار الزخم على تداولات بيتكوين خلال الفترة المقبلة بعد حمى الشراء التي انتابت المستثمرين العام الماضي والتي تسببت في مكاسب قياسية للعملة المشفرة خلال العام الماضي بلغت نحو 400%.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها استعرضت خلاله مقتطفات من التقرير إنه للمرة الأولى منذ العام 2017 التي يجمع فيها عملاء بنك أو أميركا والبالغة أصولهم نحو 561 مليار دولار على أن بيتكوين هو الأصل الاستثماري الأكثر تداولا وسط حالة غير مسبوقة من المضاربات تجتاح وول ستريت على العملة المشفرة.

وتابع التقرير "المستثمرون المستطلعة آراؤهم من قبل البنك هذا الشهر يرون إشارات على أن المراكز طويلة الأجل في العملة المشفرة الأكبر على الإطلاق قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في وقت يتوجه فيه المستثمرون الأفراد والمؤسسات على حد سواء نحو اللحاق بموجة صعود العملة المشفرة".