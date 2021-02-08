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أعلى لاعب أجراً في دوري كرة القدم الأميركية.. كم يتقاضى؟

توم برادي
توم برادي- لاعب وسط باكنيرز
ثروات

أعلى لاعب أجراً في دوري كرة القدم الأميركية.. كم يتقاضى؟

2.25 مليون دولار إضافية بعد الفوز باللقب

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دبي - العربية.نت

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قاد توم برادي، فريق القراصنة "باكنيرز"، للفوز بلقب دوري كرة القدم الأميركية أو ما يعرف "سوبر بول"، على حساب حامل اللقب كانساس سيتي شيفز، أمس بعد موسمين فقط من انضمامه لفريقه الجديد مقابل عقد ضخم.

كان برادي لاعب الوسط باكنيرز، هو اللاعب الأعلى أجراً في اللعبة هذا العام، بمتوسط راتب سنوي يبلغ 25 مليون دولار، وفقاً لبيانات موقع Spotrac للعقود الرياضية، إلا أنه أقل ببضعة ملايين من اللاعب الأعلى أجراً الموسم الماضي، إرس جيمي، الذي كسب 27.5 مليون دولار.

وتلقى برادي زيادة في الراتب هذا الموسم بعد انفصاله عن فريق نيو إنغلاند باتريوتس، الفريق الذي أمضى حياته المهنية كلها معه قبل الانتقال إلى القراصنة في مارس الماضي. وبالنسبة لموسم 2019، حصل برادي على حوالي 23 مليون دولار.

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يختلف الراتب الدقيق للاعب دوري كرة القدم الأميركية NFL من سنة إلى أخرى اعتماداً على العديد من العوامل، بما في ذلك العقد الأساسي، والحد الأقصى لراتب NFL، والمكافآت، وحوافز الأداء، وصفقات التأييد. بينما يكسب برادي راتباً متوسطه 25 مليون دولار بموجب عقده الحالي لمدة عامين.

ويتضمن عقد برادي عدداً من حوافز المكافآت، بما في ذلك 750 ألف دولار للفوز بالبطاقة البرية، و 1.25 مليون دولار للفوز ببطولة NFC و 1.75 مليون دولار للوصول إلى سوبر بول، وكل ذلك حققه في موسم 2020. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع فوز القراصنة بكأس فينس لومباردي هذا العام، فسوف يربح برادي 2.25 مليون دولار إضافية. هذا بالإضافة إلى 130 ألف دولار يتقاضاها كل لاعب في الفريق الفائز من اتحاد كرة القدم الأميركي.

على الرغم من كونه اللاعب الأعلى أجراً في Super Bowl لهذا العام، فإن برادي يأتي في المرتبة الـ 15 من حيث الأعلى أجراً في تاريخ NFL بشكل عام.

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