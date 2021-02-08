من المقرر أن يظهر رجل الأعمال الملياردير غاريد إيزاكمان على حوالي 100 مليون شاشة تلفزيون في إعلان مدته 30 ثانية اشتراها للترويج لـ "أول مهمة مدنية بالكامل في العالم" إلى الفضاء ضمن رحلة سبيس إكس SpaceX ، والتي أطلق عليها اسم Inspiration4، كمسعى خيري لتسليط الضوء على جهد لجمع 200 مليون دولار لمستشفى أبحاث الأطفال سانت جود لمكافحة سرطان الأطفال.

وقال إيزاكمان، البالغ من العمر 37 عاماً، والذي أسس شركة Shift4 Payments، إن قراره للسفر للفضاء كان من سن الخامسة، وهو أيضاً طيار بارع، حيث سجل رقماً قياسياً عالمياً في عام 2009 لأسرع رحلة طيران حول العالم في طائرة خفيفة.

ورفض صاحب الثروة التي تقدر بـ 2.3 مليار دولار الكشف عن تكلفة الرحلة، إلا أنه خصص بالفعل 100 مليون دولار كتبرع لـ "سانت جود"، كما أن تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية في دوري Super Bowl ستصل إلى حوالي 5.5 مليون دولار هذا العام، فضلاً عن تحمله تكلفة الرحلة المكونة من أربعة أشخاص، حيث تدفع ناسا لـ SpaceX حوالي 55 مليون دولار لكل رائد فضاء يقوم برحلة إلى الفضاء على متن كبسولة سبيس إكس.

من مراهق إلى ملياردير

على مدار العقدين الماضيين، كان تركيز إيزاكمان الأساسي هو إدارة الشركة التي أسسها عندما كان مراهقاً في قبو والديه في نيو جيرسي.

عندما كان مراهقاً، قضى إيزاكمان، وصديقه بريندان لوبير، الكثير من وقت فراغهما في إصلاح أجهزة الكمبيوتر وبناء مواقع الويب، لذلك قرروا محاولة جني بعض المال من مهاراتهم. في المدرسة الثانوية، حصل إيزاكمان على وظيفة صيفية في بيع أجهزة الكمبيوتر في متجر التجزئة CompUSA الذي تم إغلاقه الآن.

وأوضح إيزاكمان: "كنت أصطاد العملاء بشكل غير مشروع". عندما يأتي العملاء إلى المتجر بسبب مشكلات الكمبيوتر، كان يخبرهم، بإمكانية شراء بعض الأشياء من نشاطه التجاري.

كان أحد هؤلاء العملاء ماريو باريزي، الرئيس التنفيذي لشركة معالجة مدفوعات تُدعى إم إس أي Merchant Services ، وقد تأثر كثيراً بعمل إيزاكمان في تطهير شبكة الشركة من الفيروسات لدرجة أنه عرض عليه وظيفة كمستشار داخلي لتكنولوجيا المعلومات.

ترك إيزاكمان المدرسة الثانوية وتولى الوظيفة، على الرغم من أن والديه كان لهما شرط واحد فقط، الخصول على شهادة الثانوية.

بعد ستة أشهر فقط في إم إس أي، كانت لدى إيزاكمان فكرة يمكن أن تسمح له بإنشاء شركته الخاصة - معالج مدفوعات من شأنه أن يسهل على التجار إنشاء محطات بطاقات ائتمان في أعمالهم دون أن يتم دفنهم في الأوراق.

اعتقد إيزاكمان أنه يمكن أن يغري الشركات من خلال تبسيط هذه العملية، والتي يقول إنها كانت شبيهة بـ "الحصول على قرض عقاري تجاري" من حيث كمية النماذج التي يجب ملؤها.

واستخدم شيكاً بقيمة 10000 دولار أميركي من جده كأموال أولية لتشغيل عمله في قبو والديه، كثمن جهازي كمبيوتر وبعض الهواتف.

عين والده كمسئول عن المبيعات وصديقه لوبير كمسئول أمن المعلومات بالشركة حتى الأن.

وارتفعت قيمة شركته بعد الاكتتاب العام في يونيو الماضي إلى 6 مليارات دولار، وبلغت قيمة حصة إيزاكمان نحو 2.3 مليار دولار.

مع عائدات سنوية تزيد عن 700 مليون دولار، تقوم Shift4 الآن بمعالجة مليارات المعاملات كل عام، بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، لأكثر من 200000 شركة.

الهواية شغفاً

يقول إيزاكمان: "بمجرد أن بدأت عملي، بعد عامين ... كان الأمر يستهلك حياتي كلها إلى حد كبير". "وفي مرحلة ما، في وقت مبكر جداً، كنت تقريباً أحرق نفسي، فقط أشغلها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لذلك قررت أنني أريد البدء في الطيران ".

كان إسحقان يركب الطائرات ويطير منذ سن مبكرة جداً. يقول إنه عندما كان طفلاً، حضر Aviation Challenge، وهو معسكر للشباب استضافه مركز الفضاء والصواريخ الأميركي في هنتسفيل، ألاباما، حيث تعلم عن الطائرات العسكرية واستخدم أجهزة محاكاة الطيران.

بدأ في تلقي دروس في الطيران في عام 2004، وبعد خمس سنوات فقط تمكن من تسجيل رقم قياسي عالمي برحلته حول العالم في طائرة Cessna Citation CJ2 التي استغرقته أقل بقليل من 62 ساعة، أو حوالي 20 ساعة أقل من صاحب الرقم القياسي السابق.

في عام 2012، أسس إيزاكمان شركة Draken International، وهي شركة توظف طيارين مقاتلين مدربين عسكرياً يقومون بتدريب الطيارين الطلاب في سلاح الجو الأميركي. باع الشركة العام الماضي لشركة الاستثمار بلاكستون مقابل "مبلغ من تسعة أرقام"، وفقاً لمجلة فوربس.

ومع ذلك، يقول إنه لا "يعتقد أن هناك أي شيء للمقارنة" بين الطائرات التي حلقها من قبل والتحدي المتمثل في تحليق مركبة فضائية تدور حول الأرض. لهذا السبب سيقضي هو وطاقمه في نهاية المطاف الكثير من الأشهر العديدة القادمة في التدريب على المهمة مع رواد الفضاء و SpaceX.

وسيضم الطاقم إيزاكمان، وفائزان في المسابقة، أحدهما يتبرع لسانت جود والآخر عبر مسابقة عبر الإنترنت بين رواد الأعمال على منصة Shift4 Payments وأحد "سفراء" سانت جود، الناجين من مرض السرطان في مرحلة الطفولة.

قال إيزاكمان: سيتعين عليهم أن يصبحوا "فريقاً": "سنكون جميعاً على دراية تامة ببعضنا البعض هنا على الأرض قبل أن نربط صاروخاً ونصعد إلى الفضاء بوقت طويل. هناك الكثير لنتعلمه".