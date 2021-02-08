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"المسواك" السعودية تدرس مجموعة خيارات بينها الطرح العام

المسواك
عيادات المسواك
سوق السعودية

"المسواك" السعودية تدرس مجموعة خيارات بينها الطرح العام

هيرميس مستشاراً مالياً لدراسة الخيارات

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دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، عن اختيار شركة عيادات "المسواك" لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، شركة "المجموعة المالية هيرميس" كمستشار مالي لدراسة مجموعة بدائل استراتيجية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي.

تدير عيادات المسواك حوالي 80 مركزاً في 20 مدينة سعودية، وتدرس خيارات من بينها بيع 100% من الشركة أو الطرح للاكتتاب العام، وفقاً لما ذكرته الوكالة، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقدّر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قيمة شركة المسواك بنحو مليار دولار، حيث اجتذبت الصفقة المحتملة اهتمام لاعبين إقليميين وشركات استثمار مباشر دولية.

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وشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام ازدهارا في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط دخل السكان، وتركيز الحكومات على رفع كفاءة البنية التحتية الطبية.

وتمتلك شركة "جدوى للاستثمار"، إحدى شركات الاستثمار المباشر السعودية، حصة 70% من شركة "المسواك" استحوذت عليها في 2017.

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