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بنك البلاد للعربية: المخصصات تغطي 250% من القروض المتعثرة

سوق السعودية

بنك البلاد للعربية: المخصصات تغطي 250% من القروض المتعثرة

بلغت 695 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عبد العزيز العنيزان، إن المخصصات التي اقتطعها البنك، العام الماضي تغطي نحو 250% من القروض المتعثرة.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.

وأضاف في حديثه للعربية، أن نمو أرباح البنك العام الماضي يعود إلى نمو قطاع تمويل الشركات وزيادة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال العام الماضي 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019، بنمو نسبته 80%.

وأوضح العنيزان أن البنك استمر في تنمية قطاع الأفراد، إذ زادت محفظة التمويل العقاري بجانب طرح أوعية استثمارية جديدة للأفراد.

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وأشار إلى أن البرامج التحفيزية التي قام بها البنك المركزي السعودي ووزارة المالية ساعدت القطاع المصرفي في تجاوز المصاعب.

وعن إمكانية توزيع أرباح عن العام الماضي، قال العنيزان إن الأمر متروك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية والبنك المركزي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية تحفظات من البنك المركزي على توزيع أرباح.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي (خسائر) / مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح، وفقا للبنك.

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