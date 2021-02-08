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إيدموند دي روتشيلد للعربية: السياحة لن تعود لمستويات 2019 قبل 3 سنوات

سياحة

إيدموند دي روتشيلد للعربية: السياحة لن تعود لمستويات 2019 قبل 3 سنوات

الأزمة تظهر بعد توقف دعم الحكومات

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دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي في إيدموند دي روتشيلد، جوني الهاشم، إنه من غير المتوقع أن يعود قطاع السياحة إلى مستويات عام 2019 قبل عام 2025.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن القطاع يحتاج من عامين إلى 3 أعوام حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، لكن هذا الأمر يتطلب استثمارات وتغيرات في حجم الخدمات التي تقدمها الفنادق.

وتابع: "2019 كانت السنة الأعلى من ناحية أرباح القطاع وأسعار بيع الغرف وأسعار بيع الفنادق".

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وأشار إلى أن الفترة الحالية هي أسوأ فترة يمر بها قطاع الضيافة، مؤكدا أن الأزمة الحالية تقع على مالكي أصول القطاع وليس المشغلين، مشيرا إلى أن مالكي تلك الأصول سيواجهون ضغوطا أكبر بكثير من المشغلين.

وتوقع الهاشم هبوط أسعار الفنادق، مشيرا إلى أن الحكومات حاليا تدعم القطاع، وعندما يتوقف هذا الدعم ستكون هناك ضغوط أمام مالكي الأصول لبيع الفنادق، وهو الأمر الذي سيخلق فرصا أمام المستثمرين لاقتناص الصفقات والاستثمار طويل الأجل.

وعزا توقعاته بتراجع أسعار الفنادق إلى تراجع معدلات التشغيل وتراجع عائدات الغرف خاصة مع شبه توقف الحفلات واللقاءات داخل الفنادق، بجانب زيادة استثمارات أصحاب الفنادق في بعض المجالات المتعلقة بالصحة والنظافة داخل المنشآت السياحية، وهو ما زاد التكلفة عليهم.

وأوضح أن عائدات الغرفة في أوروبا على سبيل المثال تراجعت بما يتراوح بين 40 إلى 45%.

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