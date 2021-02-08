أُطلق على تسلا لقب أبل في صناعة السيارات نظراً لكمية التكنولوجيا في سياراتها، لكن في ظل دخول شركة أبل بنفسها في الصناعة، بعد إجراء محادثات مع هيونداي-كيا لتصنيع سيارة كهربائية، فكيف سيكون شكل الصناعة؟.

الأمر معقد، تشتهر شركة أبل بسريتها القوية وهناك القليل من المعلومات المتعلقة بنموذج أعمالها لما يسمى "أبل كار"، ولكن بشكل عام، فإن دخول عملاق التكنولوجيا إلى قطاعات جديدة - الهواتف، والساعات، والموسيقى، والبث المباشر، وما إلى ذلك - يعني ضغوطاً كبيرة على الشركات القديمة لمطابقة واجهة المستهلك مع منتجاتها، ومن المحتمل ألا تكون السيارة مختلفة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال نائب الرئيس، ومحلل السيارات والتنقل الذكي في قسم الأبحاث في شركة غارتنر، مايكل رامزي: "ليس هناك شك في أن دخول أبل في صناعة السيارات سيضغط على بقية الشركات المصنعة لرفع مستواهم في تجربة المستهلك".

ويرى رامزي إن نظام بيئة أبل يمكن دمجها بسلاسة في سيارتها الخاصة، والتي لن تتمكن أي شركة أخرى بخلاف غوغل Google على مواجهتها.

وتعمل أبل بالفعل في ملايين السيارات من خلال شراكات مع صانعي السيارات من أجل Apple CarPlay، وهو برنامج يعكس بشكل أساسي الكثير من شاشة أيفون على شاشة المعلومات والترفيه في السيارة.

ولكن في الواقع، فإن إنتاج وبيع السيارة، حتى مع شريك مثل هيونداي-كيا، ليس سهلاً مثل الدخول في قطاعات المستهلكين الأخرى.

السيارات هي صناعة كثيفة رأس المال وذات مهل زمنية طويلة، وأنظمة سلامة أكثر صرامة وهوامش ربح أقل بكثير من الإلكترونيات الاستهلاكية.

وقال، محلل الأبحاث الرئيسي فيNavigant، سام أبو الصميد، إن شركة أبل لديها المال والخبرة المحتملة لتطوير مثل هذا النظام، لكنها تظل مهمة صعبة للغاية. ويتوقع ألا تكون سيارة أبل مخصصة للمستهلكين في البداية، ولكن خدمات مثل التوصيل والتوصيل في أسواق محددة - وهي مناطق تستهدفها العديد من الشركات الحالية التي تطور سيارات ذاتية القيادة.